Em 2017, "O Amor Acontece" teve uma 'mini sequela': juntando grande parte do elenco original, a curta-metragem "Red Nose Day Actually" reencontrava as pessoas que se cruzavam no filme de 2003 que se tornou um clássico natalício.

O pretexto foi a associação humanitária que 'usa o riso para combater a miséria' fundada pelo seu realizador Richard Curtis: ao longo dos anos, a Comic Relief angariou milhões de libras para apoio humanitário.

Como Curtis também foi o argumentista de "Quatro Casamentos e um Funeral" (2014), uma 'mini sequela' foi lançada em 2019.

Numa nova entrevista, o cineasta disse que não pensava fazer uma sequela a sério de um dos seus filmes e estava satisfeito com os resultados das curtas.

No entanto, também revelou que Julia Roberts nem por razões humanitárias se deixou convencer quando tentou fazer uma curta com outra comédia romântica que escreveu, "Notting Hill" (1999), revelando o que se passou após a sua personagem da estrela de cinema Anna Scott se apaixonar e casar com o anónimo proprietário da livraria de viagens William Thacker (papel de Hugh Grant).

"Tentei fazer uma com 'Notting Hill' em que eles se iam divorciar e a Julia pensou que isso era uma ideia muito má", admitiu Curtis ao IndieWire.