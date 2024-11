O sucesso gigantesco de "Quatro Casamentos e um Funeral" a "O Amor Acontece" lançou Hugh Grant para o estrelato e uma carreira nas comédias românticas onde se destacam títulos como "Notting Hill", "O Diário de Bridget Jones" ou "Amor Sem Aviso".

Também são muitas as entrevistas ao longo dos anos onde o ator fala negativamente da sua passagem pelo género, nomeadamente descrevendo que os filmes são uma 'mentira terrível', embora tenha esclarecido à revista The Hollywood Reporter em 2016 que os 'não detesta', mas sim o seu trabalho neles.

No entanto, existe uma declarada antipatia pela personagem que interpretou em "Notting Hill": William Thacker, o banal proprietário de uma pouco rentável livraria especializada em guias de viagem no famoso bairro londrino que, literalmente, chocava e se apaixonava por Anna Scott, a atriz mais famosa do mundo (Julia Roberts), mas a relação complicava-se com a intrusão dos paparazzi.

“Sempre que estou a saltar de canal em casa depois de uns copos e isto aparece, só penso ‘Por que é que a minha personagem não tem coragem?'”, reagiu o ator ao ver um excerto do filme de 1999 num especial para a revista Vanity Fair.

E acrescenta: “Há uma cena neste filme onde ela está na minha casa e os paparazzi vêm até a porta da frente e tocam à campainha e acho que a deixar passar por mim e abrir. Isso é horrível".

Parece que ninguém deixa Grant esquecer o momento: “Nunca tive uma namorada, ou agora a esposa, que não dissesse: ‘Por que raios não a impediste? O que se passa contigo?'".

“E realmente não tenho uma resposta para isso – é como foi escrito. E acho realmente que ele é desprezível", diz.

VEJA O MOMENTO DA ENTREVISTA.

Num entrevista em 2020, Grant contou que gostaria de fazer a sequela de uma das suas comédias românticas e destacou com requintes de sadismo precisamente o filme de Richard Curtis.

"Gostaria de fazer eu e a Julia e o divórcio hediondo que se seguiu com advogados muito caros, crianças envolvidas numa disputa de custódia, enxurradas de lágrimas. Psicologicamente marcadas para sempre. Adoraria fazer esse filme", descreveu.