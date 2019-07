Rutger Hauer conquistou a imortalidade no cinema com o clássico de ficção científica americano "Blade Runner", mas a sua morte causou um grande impacto no mundo do cinema do seu país, a Holanda, indica o jornal NL Times.

O ator faleceu este sábado após uma curta doença aos 75 anos, notícia que foi divulgada na quarta-feira, o dia do seu funeral.

O realizador Paul Verhoeven disse ao canal RTL4 ter "perdido o seu alter-ego" e que irá sentir imenso a falta do ator com que trabalhou na série "Floris", determinante no arranque da carreira de ambos em 1969, e a seguir nos filmes "Delícias Turcas" (1973), "Keetje Tippel" (1975), "O Soldado da Rainha" (1977), "Viver Sem Amanhã" (1980) e "Amor e Sangue" (1985).