Entre notícias sobre a pandemia e da transição de presidentes nos EUA, esta terça-feira (19) Hollywood foi surpreendida pelo anúncio oficial de que irá estrear nos cinemas a 17 de março de 2023 "Wonka".

Com realização do britânico Paul King, conhecido pelas duas populares comédias para toda a família "Paddington"), o filme será uma prequela de "A Maravilhosa História de Charlie" (1971) e "Charlie e a Fábrica de Chocolate" (2005).

O projeto arrasta-se por Hollywood há vários anos e Ryan Gosling chegou a ser apontado como o favorito para ser o sucessor de Gene Wilder (1971) e Johnny Depp (2005), mas o estúdio já pensa noutros atores para interpretar a excêntrica personagem Willy Wonka na sua juventude, antes de ter a sua famosa fábrica de chocolate.

Segundo o bem informado Collider, no topo da lista de candidatos do estúdio Warner Bros. estão Timothée Chalamet e Tom Holland, que têm a seu favor estarem entre as estrelas bem conhecidas do grande público e com talento com menos de 30 anos.

Com 25 anos, o norte-americano Timothée Chalamet foi nomeado para os Óscares com "Chama-me Pelo Teu Nome" e é o protagonista da nova versão de "Dune", outra grande produção da Warner, que chegará aos cinemas (espera-se) em outubro.

Já o britânico Tom Holland, com 24 anos, está à frente da saga "Homem-Aranha", da Marvel-Sony, é também é Nathan Drake na adaptação ao cinema dos videojogos "Uncharted", anunciada para os cinemas este verão.

O Collider não sabe se algum dos atores deu sinal de estar a perseguir o papel de Wonka e avisa que o estúdio não fez qualquer proposta, mas nota que não é grande a lista de candidatos a quem a Warner confiaria um filme de grande orçamento. E ambos parecem ter a agenda livre para o início da rodagem em junho.