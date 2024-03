O estúdio de cinema Warner Bros. assinou um contrato 'first-look"' com Timothée Chalamet após o sucesso comercial consecutivo de "Wonka" e "Dune - Duna: Parte Dois".

Os detalhes não foram revelados, mas o estúdio diz que colaborará em projetos onde Chalamet será tanto ator como produtor. Ou seja, ele poderá fazer filmes para outros estúdios, mas a Warner tem direito de preferência (um 'primeiro olhar') para financiar os potenciais projetos.

O aprofundamento da relação não é uma surpresa após "Wonka" e "Dune: Parte Dois" terem arrecadado mais de 1,2 mil milhões de dólares nas bilheteiras a nível mundial: Chalamet é o primeiro em mais de 40 anos a surgir como protagonista dos dois filmes que alcançaram o topo das bilheteiras da América do Norte lançados com menos de oito meses de diferença.

Segundo a imprensa norte-americana, os dois sucessos também vão aumentar o salário daquele que se tornou, com "Chama-me Pelo Meu Nome" (2017), o mais jovem nomeado para o Óscar de Melhor Ator desde 1939: dos oito milhões por "Wonka" vai chegar aos dois dígitos como protagonistas nos filmes para os grandes estúdios.

Além disso, o presidente de marketing mundial da Warner Bros., que liderou as campanhas dos dois filmes, fez grandes elogios ao ator de 28 anos, descrevendo o seu empenho nas trincheiras das campanhas de promoção como o sonho dos responsáveis pelo marketing em Hollywood.

"Ele quer ganhar, ele sabe como ganhar e faz as perguntas certas. Respeita e importa-se com os seus fãs. Sente uma responsabilidade para com eles", diz Josh Goldstine à Variety há duas semanas.

Após os acordos com Tom Cruise, Margot Robbie e os realizadores Rian Johnson, Jon M. Chu, M. Night Shyamalan, Ryan Coogler e Paul Thomas Anderson, Michael De Luca e Pam Abdy, presidentes executivos da divisão de cinema da Warner Bros., manifestaram o 'entusiasmo por [Chalamet] ter escolhido o nosso estúdio para ser o seu lar criativo'.

“Nos últimos anos, admirámos não apenas o empenho de Timothée como ator, que é evidente na variedade e profundidade dos seus vários papéis, mas também sua dedicação inabalável em dedicar 100% do seu tempo e atenção a todos os projetos que fez aqui na Warner Bros. e noutros lugares”, destacou a dupla em comunicado.

“A sua colaboração nas campanhas de 'Dune' e 'Wonka' é algo que todos gostámos imenso e os resultados falam por si. Continuamos a construir o futuro dos filmes para as salas na Warner Bros. Discovery e estamos entusiasmados pelo Timothée ter escolhido o nosso estúdio para ser o seu lar criativo”, acrescenta o texto.

Por seu lado, o ator também descreveu como 'uma experiência profundamente gratificante' a relação com a dupla e as suas equipas nos últimos anos com "Wonka" e a saga "Dune", pelo que a parceria parece "um próximo passo natural".