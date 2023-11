A saga de terror "Gritos" perdeu as suas duas principais protagonistas.

Após Melissa Barrera ter sido despedida por partilhas nas redes sociais sobre o conflito Israel-Hamas desde 7 de outubro que o estúdio diz que passaram "flagrantemente a linha do discurso de ódio”, não vai regressar Jenna Ortega.

As duas atrizes entraram no "quinto" filme em 2022 como as irmãs Sam e Tara Carpenter. Sobrevivendo ao vilão Ghostface, tornaram-se efetivamente as protagonistas da sequela, lançada já este ano.

A imprensa especializada norte-americana converge que a saída de Jenna Ortega como Tara foi decidida antes do início da greve dos atores de Hollywood a meio de julho e não tem nada a ver com a decisão da Spyglass Media de romper com Melissa Barrera.

Segundo o Deadline, um argumento para "Gritos 7" ainda não está pronto e a disponibilidade da agora muito popular Jenna Ortega está condicionada pela partida para a Irlanda em abril de 2024 para iniciar a rodagem da segunda temporada da série "Wednesday", que se prolongará pelo Verão.

Por sua vez, várias fontes avançaram à revista The Hollywood Reporter que a atriz, uma das maiores jovens revelações de Hollywood dos últimos dez anos, ou não tinha um contrato finalizado para outro filme ou, na renegociação, terá pedido o que o estúdio entendeu ser demasiado dinheiro.