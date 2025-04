Em novembro de 2023, os fãs da saga "Gritos" foram surpreendidos pela notícia da saída de Jenna Ortega, um dia depois de Melissa Barrera ter sido despedida por partilhas nas redes sociais sobre o conflito Israel-Hamas desde o ataque de 7 de outubro de 2023 que o estúdio considerou que tinham passado "flagrantemente a linha do discurso de ódio”.

As duas atrizes entraram no quinto "Gritos" em 2022 como as irmãs Sam e Tara Carpenter. Sobrevivendo ao vilão Ghostface, tornaram-se efetivamente as protagonistas da sequela, lançada em 2023, e da própria saga.

Na altura, a imprensa especializada dos EUA atribuiu a saída de Jenne Ortega a ter exigido mais dinheiro numa renegociação salarial e ainda que a sua disponibilidade estava limitada pela rodagem da segunda temporada da "Wednesday", a série da Netflix que a tornou numa estrela e a obsessão da geração Z.

"Não teve nada a ver com o salário ou a agenda", revelou agora a atriz numa nova entrevista à revista The Cut.

E acrescenta que desistiu numa altura em que já tinham saído os realizadores dos dois "Scream" em que participou Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin.

"A coisa da Melissa estava a acontecer e tudo está mais ou menos a desmoronar. Se 'Gritos 7' não iria ser com aquela equipa de realizadores e aquelas pessoas por quem me apaixonei, então não parecia ser o decisão certa para a minha carreira naquela altura", resumiu.

"Gritos 7" regressa aos cinemas a 27 de fevereiro de 2026, com realização de Kevin Williamson (o criador da saga) e os regressos de Neve Campbell, Courteney Cox, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Roger L. Jackson e David Arquette.

A segunda temporada de "Wednesday" será lançada pela Netflix este ano.