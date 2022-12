Em contagem decrescente para a estreia nos cinemas a 2 de fevereiro, foi divulgado um novo trailer de "Batem à Porta", o próximo filme de M. Night Shyamalan.

As imagens revelam que uma família precisa escolher um membro para se sacrificar e, assim, impedir o apocalipse.

Apesar do habitual secretismo à volta dos filmes do realizador, existe uma sinopse oficial da história, que se inspira num livro de Paul Tremblay: "Durante umas férias numa cabana isolada, uma menina e os seus pais são feitos reféns por quatro estranhos armados, que exigem que a família faça uma escolha impensável de forma a prevenir o apocalipse. Com acesso limitado ao mundo exterior, a família tem de decidir no que acredita, antes que tudo esteja perdido...".

Jonathan Groff ("Caçadores de Mentes", "Matrix Resurrections") e Ben Aldridge ("Fleabag", "Pennyworth") como um casal que vai para uma cabana na floresta com a filha Wen (Kristen Cui) e vê este retiro idílico ser perturbado pela chegada dos quatro estranhos.

Os que "batem à porta" são Dave Bautista ("Guardiões da Galáxia", "Blade Runner 2049", "Dune: Parte 1"), Rupert Grint (o Ron Weasley do universo "Harry Potter"), Nikki Amuka-Bird ("Presos no Tempo", o filme anterior de Shyamalan) e Abby Quinn ("Mulherzinhas).

TRAILER LEGENDADO.