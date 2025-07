Scarlett Johansson lidera a lista dos atores de Hollywood mais rentáveis do mundo (e de todos os tempos): os seus filmes como protagonista arrecadaram 14,8 mil milhões de dólares

Graças aos 318,3 milhões de dólares dos cinco dias da recente estreia global de "Mundo Jurássico: Renascimento" e quatro anos após se despedir do Universo Cinematográfico Marvel com "Viúva Negra" (MCU, pela sigla original), a atriz ultrapassou os 14,60 mil milhões de dólares do antigo colega Samuel L. Jackson.

A lista é mantida pelo 'site' The Numbers, que contabiliza as receitas de bilheteira os filmes em que os atores têm um papel como protagonistas ou fazem parte de um grupo de protagonistas, não ajustadas à inflação.

A contribuir para os 14,8 mil milhões de dólares da atriz estão 8,7 mil milhões dos vários filmes do MCU onde foi Natasha Romanov/Viúva Negra, o 'thriller' de ação "Lucy", as animações "Cantar" e a versão híbrida de "O Livro da Selva".

"Mundo Jurássico: Renascimento" créditos: asin Boland/Universal Pictures and Amblin Entertainment

No caso de Samuel L. Jackson, que liderou a lista dos atores mais rentáveis durante vários anos, a lista inclui filmes do MCU, "Star Wars", as animações "The Incredibles" e ainda "Kingsman: Serviços Secretos".

A atriz também ultrapassou Robert Downey Jr, o fundador do MCU com "Homem de Ferro" em 2008, agora em terceiro lugar, com 14,31 mil milhões de dólares.

"Oppenheimer" e os 976 milhões de dólares que arrecadou nas bilheteiras não entra na lista, por ser ator secundário (e ganhou o respetivo Óscar), mas a consolação é que pode voltar ao primeiro lugar quando “Avengers: Doomsday” chegar aos cinemas em dezembro de 2026, onde tem o novo papel do vilão Doutor Doom.

O Top 5 fecha com outros dois atores da Marvel, Zoe Saldana (14,23 mil milhões) e Chris Pratt (14,12), com a curiosidade de segundo ter sido o protagonista dos anteriores três filmes da saga "Parque Jurássico".