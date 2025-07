Protagonista de "Mundo Jurássico- Renascimento", o sétimo capítulo da saga, Scarlett Johansson foi uma das primeras fãs: esteve entre os milhões que viram os dinossauros "ressuscitar" nos cinemas no filme original de 1993. Os "velhinhos" efeitos especiais mais do que aguentam a passagem do tempo e mantém-se o impacto do suspense, do ritmo da ação, da banda sonora... e de um magnífico grupo de atores.