Sofrer abusos por parte de um patrão tóxico é, infelizmente, algo bastante comum hoje em dia. Mas o que fazer quando ele é o Conde Drácula?

É já a 27 de abril que chega às salas portuguesas "Renfield", uma das propostas mais estimulantes do cinema em 2023: Nicolas Cage a "afiar os dentes" no papel do vampiro mais famoso da fiçção.

O último e sangrento trailer oficial mostra o ator vencedor de um Óscar como o patrão mais narcisista da História, como pode confirmar o seu leal servo, o torturado Renfield, papel de Nicholas Hoult ("Mad Max: Estrada da Fúria", a saga "X-Men").

Segundo a sinopse oficial deste conto de terror moderno, Renfield é obrigado a arranjar as presas do seu mestre e cumprir todas as suas ordens, por mais malévolas que sejam. Mas após séculos de servidão, ele está preparado para viver longe da sombra do Príncipe da Escuridão... só tem de descobrir como acabar com a sua dependência. Não será com alho...

A ajudar estarão Awkwafina, Ben Schwartz, Adrian Martinez e Shohreh Aghdashloo, entre outros.

O filme é realizado por Chris McKay ("A Guerra do Amanhã", "Lego Batman: O Filme"), a partir de um argumento de Ryan Ridley (das séries "Ghosted" e "Rick e Morty").

TRAILER LEGENDADO.