Foi divulgado esta sexta-feira o trailer oficial de "The Penguin" e quando é que irá estrear.

Colin Farrell é o protagonista desta minissérie cuja história decorre uma semana após os acontecimentos vistos no filme "The Batman" (2022), de Matt Reeves, mostrando a violenta ascensão no submundo de Gotham do gangster Oswald Cobblepot (também conhecido como Penguin).

O elenco ainda é formado por Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown e Michael Zegen.

Com oito episódios, a estreia está anunciada para o próximo outono já na Max, a nova plataforma que substituirá a HBO Max a 21 de maio.

TRAILER LEGENDADO.