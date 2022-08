Olivia Wilde falou pela primeira vez sobre o que aconteceu nos bastidores de "Não Te Preocupes Querida" que a levaram a despedir Shia LaBeouf, confirmando que o choque aconteceu por causa do seu processo de trabalho como ator.

Num longa entrevista à revista Variety sobre o seu novo filme, um 'thriller' psicológico sobre uma sociedade distópica nos anos 1950, a atriz e realizadora revelou que tinha inicialmente pensado em Harry Styles para o papel do marido da dona de casa suburbana interpretada por Florence Pugh, mas ele estava em digressão.

Shia LaBeouf acabou por ser o escolhido, mas em setembro de 2020, ainda na fase dos ensaios, foi anunciada a sua saída por "um problema de agenda" e a substituição pelo cantor, que entretanto ficara disponível porque a digressão fora interrompida pela pandemia. Pouco depois, começou a circular a informação que fora sumariamente despedido.

"Digo isto como alguém que é uma grande admiradora do seu trabalho: o seu processo não foi condizente com a ética que exijo nas minhas produções. Ele tem um processo que, de certa forma, parece exigir uma energia combativa, e pessoalmente não acredito que isso seja propício para as melhores atuações", explica Olivia Wilde na Variety.

"Acredito que criar um ambiente seguro e confiável é a melhor maneira de levar as pessoas a fazer o seu melhor trabalho possível. Em última análise, a minha responsabilidade é proteger a produção e o elenco. Esse era o meu trabalho", completa.

Após o despedimento, a cantora e compositora britânica FKA Twigs avançou com um processo e denunciou o ator no jornal no jornal The New York Times por maus tratos físicos e psicológicos e de lhe ter também transmitido conscientemente uma doença sexualmente transmissível quando eram namorados. Também a cantora australiana Sia acusou-o nas redes sociais de ser um "mentiroso compulsivo" e de lhe provocar feridas emocionais.

Ao jornal, Shia LaBeouf disse que muitas das "acusações de FKA Twigs" não eram verdadeiras, mas que “não tinha desculpas” para os seus problemas de alcoolismo e agressividade. Seguidamente, fez uma pausa na carreira para tratamento.

"Muita coisa veio à tona depois de ter acontecido isto que realmente me incomodou, em termos do seu comportamento", admite Olivia Wilde.

E acrescenta: "Vejo-me apenas a desejar-lhe saúde e evolução porque acredito na justiça restaurativa. Mas para o nosso filme, o que realmente precisávamos era de uma energia que fosse incrivelmente solidária. Principalmente com um filme como este, sabia que teria de pedir à Florence para se colocar em situações muito vulneráveis, e a minha prioridade era fazê-la sentir-se segura e apoiada".

"Não Te Preocupes Querida" chega aos cinemas portugueses a 22 de setembro.

