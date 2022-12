A conquistar nomeações e prémios pelo filme de culto "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", Ke Huy Quan é o protagonista de uma das grandes histórias do cinema de 2022... e ainda poderá acabar com um Óscar de Melhor Ator Secundário em março de 2023.

Uma das pessoas mais contentes com isso é Harrison Ford, o parceiro do seu primeiro filme e quem o ensinou a nadar nos bastidores de "Indiana Jones e o Templo Perdido" (1984).

O encontro entre Indiana Jones e Short Round 38 anos depois, a 10 de setembro nos bastidores da D23 Expo, acabou por ser um dos momentos mais mediáticos do evento da Disney.

"Foi ótimo vê-lo. Já tive a oportunidade de ver o filme. Ele é realmente fantástico no seu filme. E estou tão feliz em vê-lo... e no que ele se tornou. Estou muito feliz por ele. Ele também é um tipo feliz", elogiou o veterano ator numa nova entrevista.

Quando lhe disseram que o colega acabara de ganhar um prémio de Melhor Ator Secundário da importante associação de críticos de Nova Iorque e que provavelmente chegaria à nomeação aos Óscares, o apoio foi ainda claro: "E bem merecido! Bem merecido".

Após "Indiana Jones e o Templo Perdido", Ke Huy Quan teve outro momento popular com "Os Goonies", mas desanimado com a falta de projetos para atores de origem asiática, acabou por fazer a transição em adulto para a produção atrás das câmaras, ajudando a coreografar cenas de luta e até como assistente do realizador Wong Kar-wai no filme "2046" (2004).

Inspirado pelo sucesso de bilheteira de "Asiáticos Doidos e Ricos" (2018), decidiu voltar a ser ator e duas semanas após arranjar um agente fez testes para "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

A estreia e aclamação recebida por este filme em março de 2022 levou a outras propostas, uma delas para para se juntar ao Univuerso Cinematográfico Marvel na segunda temporada de "Loki". E é o grande favorito para os Óscares na sua categoria.