A 10 de setembro, Indiana Jones e o seu parceiro de aventuras Short Round reencontram-se nos bastidores da D23 Expo, o evento anual para os fãs da Disney.

As fotografias emocionaram os fãs e tornaram-se virais, mas também existe uma história comovente por detrás pois Ke Huy Quan não tinha a certeza se Harrison Ford o reconheceria: tinham passado 38 anos desde as aventuras de "Indiana Jones e o Templo Perdido".

O jornalista Kyle Buchanan não resistiu a antecipar o excerto com esse relato da entrevista com o ator americano de origem vietnamita que, depois desse filme e "Os Goonies", esteve 35 anos afastado da carreira antes de regressar em "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" (2022), uma das maiores sensações deste ano no cinema.

"Estávamos na D23 e disseram-me que o Harrison ia lá estar. Estávamos nesta sala de espera com muitos atores, produtores e realizadores e a pessoa que estava encarregue de me acompanhar disse 'O Harrison está mesmo ali fora da sala de espera. Queres lá ir para lhe dizer olá?'", recordou.

Ke Huy Quan respondeu logo que sim, mas a seguir ficou apreensivo pois não tinha a certeza se seria reconhecido.

Quando se aproximou, Ford estava a conversar com a atriz Phoebe Waller-Bridge, a sua colega no quinto filme "Indiana Jones".

"Conforme me aproximava, o meu coração batia desalmadamente. Estava a pensar, 'Será que ele vai me reconhecer? A última vez que me viu, eu era um miúdo. Quando me aproximo, ele vira-se e aponta o dedo para mim, e tem aquele olhar clássico, famoso e rabugento de Harrison Ford. Fico a pensar, 'Oh meu Deus, ele provavelmente acha que sou um fã e vai dizer para não me aproximar dele", continua.

"Mas ele olha e aponta para mim e diz: 'És o Short Round?'. Imediatamente, fui transportado de volta a 1984, quando era criança, e respondi 'Sim, Indy'. E ele disse: 'Vem cá' e deu-me um grande abraço", recorda.

"Quando passei os meus braços à volta dele, voltaram todas aquelas memórias maravilhosas que tinha na rodagem. Pareceu tão confortável. Foi incrível, e ele é um homem incrível - um dos homens mais generosos do planeta" concluiu.

"Indiana Jones 5" chegará aos cinemas a 30 de junho de 2023.