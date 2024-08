Após "Alien", "Caça-Fantasmas" e "Avatar", a rainha da ficção científica no cinema chega finalmente ao auge no género: "Star Wars".

Nem a Disney nem a Lucasfilm o tinham anunciado, mas a atriz confirmou que vai participar na versão para o grande ecrã da série do Disney+ "The Mandalorian", que será realizada pelo seu criador, Jon Favreau.

"Vou interpretar um papel em 'The Mandalorian e Grogu'. Tive a oportunidade de conhecer recentemente pela primeira vez o Grogu", disse numa entrevista ao Deadline esta quarta-feira, coincidindo com a homenagem pela carreira que vai receber hoje no Festival de Veneza.

Este será o primeiro filme da saga para o grande ecrã desde "Star Wars: A Ascensão de Skywalker" em dezembro de 2019. Com estreia anunciada para 22 de maio de 2026, a rodagem arrancou este mês na Califórnia.

A atriz nada disse sobre a sua personagem, nomeadamente a dimensão da participação, apenas que vai filmar as suas cenas antes de seguir para Londres no final do ano para trabalhar numa peça.

Questionada sobre se é um papel divertido, ainda respondeu: "Muito. Estou entusiasmada. Não posso falar muito sobre isso neste momento, mas é divertido saltar entre todos estes diferentes universos".

Já um regresso como Ellen Ripley ao universo de "Alien" parece mais improvável, apesar do desejo alimentado pelos fãs mais ardentes desde o quarto filme em 1997, "Alien - O Regresso".

"Sinto que ela nunca está longe de mim, mas por outro lado ainda não li um argumento que dissesse 'Tens de fazer isto'. Portanto, para mim, ela está nesta outra dimensão, a salvo do Alien por enquanto. Não penso realmente nisso, mas [um regresso] não é completamente impossível, e certamente muitos bons cineastas inspiram-se no material", disse.

Mas Weaver não se mostra confiante.

"Será que o público realmente precisa ou deseja outro filme da Ripley? Não fico sentada a pensar nisso, mas se [o projeto] aparecer, irei ponderar. Já surgiu várias vezes, mas também estou ocupada a fazer outras coisas. A Ripley conquistou o direito ao seu descanso", rematou.