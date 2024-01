A Lucasfilm anunciou esta terça-feira um novo filme "Star Wars" para o cinema.

"The Mandalorian & Grogu" vai ser realizado por Jon Favreau, o criador com Dave Filoni da série para o Disney+, e o realizador de filmes como os dois primeiros "Homem de Ferro" para a Marvel e as novas versões de "O Livro da Selva" e "O Rei Leão".

A primeira série "Star Wars" que acompanhou o lançamento do Disney+ em novembro de 2019 contava a história de um misterioso caçador de recompensas interpretado por Pedro Pascal ("A Guerra dos Tronos") que passeava pelas áreas sem lei da galáxia à procura de trabalho mercenário.

Durante a primeira temporada, a personagem principal criava um vínculo com uma pequena e adorável criatura chamada "The Child" antes de ser batizada como "Grogu", mas apelidada de Baby Yoda pelos fãs na internet e que inspirou milhares de memes e um vendaval mediático a nível mundial.

Com novas temporadas em 2020 e 2023, uma quarta está em desenvolvimento sem datas de produção.

“Adorei contar histórias ambientadas no mundo rico que George Lucas criou. A perspetiva de trazer o Mandalorian e o seu aprendiz Grogu para o grande ecrã é extremamente emocionante", disse Jon Favreau no comunicado oficial.

“Jon Favreau e Dave Filoni introduziram em 'Star Wars' duas novas e amadas personagens, e esta nova história é perfeita para o grande ecrã", destacou por sua vez Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm.

O estúdio não anunciou uma data de estreia, embora permaneça um filme "Star Wars" sem título marcado para 19 de dezembro de 2025.

Detalhes sobre a história de "The Mandalorian & Grogu" estão a ser mantidos em segredo e ainda está por confirmar se Pedro Pascal voltará a ser o Mandalorian.

O estúdio revelou que a rodagem arranca ainda este ano, o que fará dele o primeiro a começar a produção desde."Star Wars: A Ascensão de Skywalker", lançado no final de 2019, e um ponto de viragem para um estúdio que tem mostrado dificuldades em desenvolver projetos da saga para o cinema, com vários anúncios que depois ficam pelo caminho.

Outros projetos atualmente em desenvolvimento ativo são os dos realizadores Sharmeen Obaid-Chinoy (com o regresso de Daisy Ridley como Rey), James Mangold e do próprio Dave Filoni.