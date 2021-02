Morreu durante o fim de semana o produtor Peter S. Davis (ou Peter Davis, como também era chamado), ligado à saga de culto "Duelo Imortal". Tinha 79 anos.

Davis produziu o último filme de Sam Peckinpah ("O Fim-de-Semana de Osterman", 1983) e o primeiro com Brad Pitt ("Caça Selvagem", 1989), mas a sua carreira está associada à saga à volta dos imortais que atravessavam os tempos sem envelhecer e só morreriam se lhes cortassem a cabeça.

Juntamente com o seu sócio de produção Bill Panzer (falecido em 2007), Davis foi decisivo para fazer o primeiro filme em 1986 com Christopher Lambert e Sean Connery, que lançaria uma saga com mais cinco filmes, três séries (incluindo "Os Imortais", com Adrian Paul e Stan Kirsch, exibida nos anos 1990 pela SIC e atualmente em reposição na RTP-Memória), livros, bandas desenhadas, jogos de computador e de cartas colecionáveis, etc.

Foi Davis que descobriu o argumento escrito por Gregory Widen durante era estudante universitário à volta do guerreiro escocês Connor MacLeod (Lambert), que se tornava imortal no século XVI e chegava aos nossos dias, após ser ensinado por Juan Sanchez Villa-Lobos Ramirez (Connery) para enfrentar outros como ele e não perder, literalmente, a sua cabeça.

Foi também Davis que juntou a equipa do filme, incluindo financiamento do estúdio Thorn EMI, o que levaria mais tarde à presença de várias canções dos Queen na banda sonora, incluindo "Who Wants to Live Forever", "A Kind of Magic" e "Princes of the Universe".

Mas o grande trunfo de Davis foi também a conquista "impossível" de Connery para entrar no filme, subindo a proposta inicial de 300 mil dólares para um milhão de dólares por uma semana de trabalho, o que finalmente o convenceu a deixar os campos de golfe.

Foi este trabalho que ajudou a relançar a carreira no final dos anos 1980 da estrela escocesa, lançando-o para os papéis de mentor em "Os Intocáveis" (com o qual ganhou o Óscar), "Indiana Jones e a Grande Cruzada" e muitos outros.

Inicialmente, "Duelo Imortal" não foi um sucesso, mas começou a ganhar popularidade na Europa e a seguir nos EUA quando foi lançado em vídeo, entrando o lema "there can be only one" [Só pode haver um!] na cultura popular.

Apesar da qualidade irregular dos filmes, a saga desprezada pelos críticos de cinema tem muitos fãs.

Como recorda a conta oficial "Highlander" nas redes sociais, nos seus últimos anos Davis refletiu sobre a sua carreira "Os Imortais" com muito orgulho, mas também "gostaria de se ter envolvido mais nas decisões criativas da saga ao longo dos anos".

Foi por isso que "decidiu assumir um papel mais ativo" no relançamento no cinema, num filme atualmente em desenvolvimento com Chad Stahelski, o realizador da saga "John Wick".