Vai mesmo avançar no cinema uma nova versão de "Highlander" ("Duelo Imortal" em Portugal) com Henry Cavill como o protagonista, dirigida por Chad Stahelski, o realizador dos filmes "John Wick".

As notícias vinham de outubro do ano passado, mas agora é tudo oficial: o projeto recebeu luz verde no âmbito de um novo grande contrato anunciado na terça-feira (16) entre o realizador e antigo duplo e o estúdio Lionsgate.

Recordando os filmes com Christopher Lambert e a série com Adrian Paul nos anos 1980 e 1990, é caso para dizer que "só pode haver um": Chad Stahelski passa a estar formalmente envolvido na supervisão da parte artística no cinema, TV e noutras plataformas não só da história dos imortais em que está a trabalhar numa nova versão desde 2016, mas também da saga em que já dirigiu quatro capítulos com Keanu Reeves como o assassino profissional.

"Estou contente por poder desenvolver o meu relacionamento com a Lionsgate nesta nova função de supervisão do universo ‘John ​​Wick’ e sua expansão futura. ‘John ​​Wick’ está tão perto de mim e poder continuar a geri-lo será incrível para mim. Estou muito feliz por lançar também outra saga com ‘Highlander’, um mundo tão rico em histórias envolventes para serem contadas”, destacou o realizador no comunicado oficial.

Já os responsáveis do estúdio destacam que o "acordo expande o excelente relacionamento criativo que já temos em 'John Wick' e estende-o à nossa franquia 'Highlander'", e torna oficial que Stahelski é "desde o início a força criativa que define o mundo de Wick".

"Esperamos ver a sua mão firme e a sua contribuição criativa não apenas no filme que está a fazer, mas noutras histórias que dele vão surgir. Ele é um verdadeiro visionário e estamos entusiasmados por tê-lo ao nosso lado”, acrescenta o comunicado.

Além de quatro filmes "John Wick", a saga já originou a minissérie "The Continental" e um novo filme, "The Ballerina" com Ana de Armas, que chega aos cinemas em junho. O estúdio também não escondeu que gostaria muito de avançar com um quinto filme da saga principal.