A Biblioteca do Congresso dos EUA revelou esta quarta-feira a lista anual dos 25 filmes escolhidos para serem preservados para as próximas gerações.

São elegíveis pelo comité do National Film Preservation Board as produções norte-americanas (um conceito lato) com mais de dez anos que sejam consideradas "cultural, historica e esteticamente relevantes", podendo compreender não só longas-metragens como também curtas-metragens, filmes experimentais, documentários ou até filmes caseiros.

As escolhas são feitas a partir a partir das sugestões recebidas através do site da Biblioteca e em colaboração com o National Film Preservation Board.

A lista inclui filmes populares e experimentais e do género documental, ou que são mais conhecidos nos EUA, como um título educacional da Kodak chamado "A Movie Trip Through Filmland" (1921) ou "Helen Keller: In Her Story" (1954).

Mais conhecidos do grande público são "Fama" (1980), de Alan Parker; "Desesperadamente Procurando Susana"(1985), de Susan Seidelman; "Sozinho em Casa" (1990), de Chris Columbus; "Exterminador Implacável 2: O Dia do Julgamento" (1991), de James Cameron"; "O Banquete do Casamento" (1993), de Ang Lee; "Apollo 13 (1995), de Ron Howard; e "Bamboozled (2000), de Spike Lee.

A lista inclui ainda as animações "A Dama e o Vagabundo" (1955) e "O Estranho Mundo de Jack" (1993), de Henry Selick, além de "Jantar às Oito" (1933), um dos primeiros filmes da grande carreira do lendário cineasta George Cukor.

O vencedor do Óscar de Melhor Filme "12 Anos Escravo", de Steve McQueen (2013), e o vencedor da estatueta dourada para Melhor Documentário "A Dois Passos do Estrelato", de Morgan Neville, ambos de 2013, passam a ser os filmes mais recentes preservados para a posterioridade do National Film Registry numa lista que, desde 1989 e já contando com as entradas der 2023, junta 875 filmes.

O mais antigo é "Newark Athlete", de 1891, do pioneiro do cinema William K. L. Dickson, com apenas 10 segundos de duração.

Com sete filmes entre os 875, Steven Spielberg é o realizador vivo mais representado na lista, seguido por Martin Scorsese, com cinco.

O recordista absoluto é John Ford, com 11 filmes, mais dois do que Alfred Hitchcock.

Lista completa de 2023 por ordem cronológica

"A Movie Trip Through Filmland" (1921) (documentário de curta-metragem)

"Jantar às Oito" (1933), de George Cukor

"Bohulano Family Film Collection" (1950s-1970s) (filmes caseiros)

"Helen Keller: In Her Story" (1954), documentário de Nancy Hamilton

"A Dama e o Vagabundo" (1955), longa-metragem de animação de Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Hamilton Luske

"Um Homem Tem Três Metros de Altura" (1957), de Martin Ritt

"Cruisin’ J-Town" (1972), curta-metragem de Duane Kubo

"We’re Alive" (1974), documentário experimental de Michie Gleason, Christine Lesiak e Kathy Levitt

"O Alambrista" (1977), de Robert M. Young

"Passing Through" (1977), de Larry Clark

"Fama" (1980), de Alan Parker

"Desesperadamente Procurando Susana" (1985), de Susan Seidelman

"The Lighted Field" (1987), filme experimental de Andrew Noren

"Matewan" (1987), de John Sayles

"Sozinho em Casa" (1990), de Chris Columbus

"Queen of Diamonds" (1991), de Nina Menkes

"Exterminador Implacável 2: O Dia do Julgamento" (1991)

"O Estranho Mundo de Jack" (1993), de Henry Selick

"O Banquete do Casamento" (1993, de Ang Lee

"Maya Lin: A Strong Clear Vision" (1994), documentário de Freida Lee Mock

"Apollo 13" (1995), de Ron Howard

"Bamboozled" (2000), de Spike Lee

"Love & Basketball" (2000), de Gina Prince-Bythewood

"12 Anos Escravo" (2013), de Steve McQueen

"A Dois Passos do Estrelato" (2013), de Morgan Neville