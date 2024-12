A Biblioteca do Congresso dos EUA revelou a lista anual dos 25 filmes escolhidos para serem preservados para as próximas gerações.

São elegíveis pelo comité do National Film Preservation Board as produções norte-americanas (um conceito lato) com mais de dez anos que sejam consideradas "cultural, historica e esteticamente relevantes", podendo compreender não só longas-metragens como também curtas-metragens, filmes experimentais, documentários ou até filmes caseiros.

As escolhas são feitas a partir a partir das sugestões recebidas pelo público através do site da Biblioteca e em colaboração com o National Film Preservation Board: mais de 6700 títulos foram apresentados.

“Os filmes refletem a história e a cultura da nossa nação e devem ser preservados na nossa biblioteca nacional para as gerações vindouras. Estamos honrados com a responsabilidade de adicionar 25 novos filmes diversos ao National Film Registry a cada ano, enquanto trabalhamos para preservar a nossa herança cultural.”, disse a organização em comunicado.

A lista inclui filmes experimentais e do género documental, ou que são mais conhecidos nos EUA, como "The Chelsea Girls" (1966), de Paul Morrissey e Andy Warhol, e "Zora Lathan Student Films" (1975-76), curtas experimentais de Zora Lathan

E Tudo o Fumo Levou (1978), de Lou Adler e Tommy Chong.

Mais de metade da lista é de filmes após 1980 e alguns bem conhecidos do grande público, como "Star Trek II: A Ira de Khan" (1982), "O Caça Polícias", "Dança Comigo", "A Caminho de Idaho" (1991), "Spy Kids - O Filme" (2001) e "A Rede Social" (2010)-

O único vencedor do Óscar de Melhor Filme da lista é "Este País Não É Para Velhos" (2007).

A lista de filmes preservados para a posterioridade do National Film Registry começou em 1989 e, já contando com as entradas de 2024, junta 900 filmes.

O mais antigo é "Newark Athlete", de 1891, do pioneiro do cinema William K. L. Dickson, com apenas 10 segundos de duração.

O vencedor do Óscar de Melhor Filme "12 Anos Escravo", de Steve McQueen, e o vencedor da estatueta dourada para Melhor Documentário "A Dois Passos do Estrelato", de Morgan Neville, ambos de 2013, são os mais recentes.

Com sete filmes entre os 900, Steven Spielberg é o realizador vivo mais representado na lista, seguido por Martin Scorsese, com cinco.

O recordista absoluto é John Ford, com 11 filmes, mais dois do que Alfred Hitchcock.

Lista completa de 2024 por ordem cronológica

Annabelle Serpentine Dance (1895), curta metragem muda de William K.L. Dickson e William Heise)

KoKo’s Earth Control (1928), animação muda de Dave Fleischer)

Anjos de Cara Negra (1938), de Michael Curtiz

O Ídolo do Público (1942), de Sam Wood

Invasores de Marte (1953), de William Cameron Menzies

O Milagre de Anne Sullivan (1962), de Arthur Penn

The Chelsea Girls (1966), de Paul Morrissey e Andy Warhol

Ganja and Hess (1973), de Bill Gunn

Massacre no Texas (1974), de Tobe Hooper

Uptown Saturday Night (1974), de Sidney Poitier

Zora Lathan Student Films (1975-76), curtas experimentais de Zora Lathan

E Tudo o Fumo Levou (1978), de Lou Adler e Tommy Chong

Will (1981), de Jessie Maple

Star Trek II: A Ira de Khan (1982), de Nicholas Meyer

O Caça Polícias (1984), de Martin Brest

Dança Comigo (1987), de Emile Ardolino

Powwow Highway (1988), de Jonathan Wacks

Common Threads: Stories from the Quilt (1989), documentário de Rob Epstein e Jeffrey Friedman

A Caminho de Idaho (1991), de Gus Van Sant

Uma Questão de Raça (1992), de Edward James Olmos

Viver em Los Angeles (1995), de Gregory Nava

Compensation (1999), de Zeinabu irene Davis

Spy Kids - O Filme (2001), de Robert Rodriguez

Este País Não É Para Velhos (2007), de Joel e Ethan Coen

A Rede Social (2010), de David Fincher