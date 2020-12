Os grandes festejos dos 30 anos da estreia de "Sozinho em Casa" podem ter sido à volta de 16 de novembro, mas na Grã-Bretanha a data assinalou-se a 7 de dezembro e teve direito a uma comemoração muito especial.

A plataforma de streaming Disney+ nas ilhas britânicas contratou a famosa artista Michelle Wibowo para recriar em gengibre e açúcar a icónica casa de Kevin e da família McCallister do filme com Macaulay Culkin que se tornou um clássico de Natal.

Com pouco menos de 1,8m de comprimento e mais de um de largura, o trabalho tem pequenos detalhes que farão as delícias dos fãs, desde o trenó e Kevin de pernas para o ar depois de chocar com o banco de neve, a casa na árvore e até 14 caixas de pizza.

Várias fotografias e um vídeo mostram o nível de detalhe no trabalho de 300 horas, que inclui 63 árvores e 33 janelas.