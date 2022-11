Steven Spielberg previu com exatidão os prémios principais dos Óscares de 1995 mesmo antes de serem anunciadas as nomeações.

A revelação foi feita por Quentin Tarantino no programa The Howard Stern Show, onde falou da relação cordial com o colega e como, no início de 1995, até foi com ele e os também realizadores Robert Zemeckis ("Forrest Gump") e John Milius... numa caça a patos.

Em 1992, Tarantino fez uma estreia bombástica no cinema com "Cães Danados". Dois anos depois, a carreira estava definitivamente lançada com "Pulp Fiction" e a vitória da Palma de Ouro no Festival de Cannes.

O convite foi em parte porque ele era o novo "miúdo" na cidade e estavam todos impressionados com o filme, mas também porque Spielberg sabia que "Forrest Gump" e "Pulp Fiction" iriam estar em competição para os principais prémios na temporada de prémios até à entrega das estatuetas douradas e, antes de isso começar, "talvez fosse bom irmos fazer algo juntos, para nos lembrarmos que somos todos artistas e cordiais".

Tarantino e Spielberg em janeiro de 2011

Tarantino contou que sabia que ele e Roger Avary eram considerados os favoritos para ganhar o Óscar de Melhor Argumento Original, mas Spielberg lhe disse uma coisa em plena caça aos patos que nunca tinha ouvido ninguém exprimir "exatamente daquela forma" e ajudou a tornar toda a situação "mais real".

"Spielberg orgulha-se de entender bem a indústria e estava a falar comigo de forma muito pragmática. Estávamos a andar por uma floresta ou algo assim e ele está bem à minha frente e eu estou atrás dele. E ele vai, "Então, eis o que vai acontecer nos Óscares... e ainda nem tínhamos sido nomeados. Acho que não vais ganhar o Óscar. Acho que é o Bob [Robert Zemeckis] que vai ganhar Melhor Filme. E acho que é o Bob que vai ganhar Melhor Realização. Na verdade, tenho bastante certeza disso. Mas acho que vais ganhar Melhor Argumento Original'".

"E depois ele parou, virou-se e olhou para mim e disse: "Segundo filme, o homenzinho de ouro... nada mal. E recomeçou a andar", contou a rir.

Tudo bateu certo: mais tarde, "Forrest Gump" foi nomeado para 13 prémios e ganhou seis, com o de Realização entregue pelo próprio Spielberg, enquanto "Forrest Gump" recebeu sete nomeações e ganhou uma estatueta.

O realizador Robert Zemeckis exibe o Óscar para a melhor realização e posa com Steven Spielberg

Mas segundo Tarantino, aquele momento durante a caça aos patos ajudou-o não só a baixar as expectativas, mas também a não se deixar "apanhar" demasiado pela parte da competição.

"Mas até chamar-lhe 'homemzinho de ouro' foi ótimo", concluiu.

O VÍDEO.