Narrado por Anthony Hopkins, a Netflix lançou o primeiro trailer de "Rebel Moon", o próximo filme de Zack Snyder. E são mais de três minutos para o que é anunciado como um "teaser"...

O realizador de filmes como "300" e "Watchmen", e a grande força criativa do primeiro Universo Cinematográfico da DC Comics com "Homem de Aço", "Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça" e "Liga da Justiça", continua a relação com a plataforma depois de "Exército dos Mortos" com um filme descrito como "um evento épico de ficção científica e fantasia que levou décadas a concretizar".

Entre "Star Wars" e o cinema de Akira Kurosawa, como descreveu o próprio Zack Snyder, o filme está dividido em duas partes: "Rebel Moon: Part One – A Child of Fire" será lançado a 22 de dezembro na plataforma, depois de uma exibição limitada em algumas salas de cinema; "Rebel Moon: Part Two – The Scargiver" chega a 19 de abril de 2024.

"Quando uma pacífica colónia no extremo de uma galáxia é ameaçada pelos exércitos de uma força governante tirânica, Kora (Sofia Boutella), uma misteriosa desconhecida que vive entre os aldeões, torna-se a maior esperança que têm de sobrevivência. Incumbida de procurar aliados para uma missão impossível, Kora junta um pequeno grupo de guerreiros: forasteiros, insurgentes, aldeões e órfãos de guerra de diferentes mundos, que partilham o mesmo desejo de redenção e vingança. Ao mesmo tempo que a sombra de todo um reino paira sobre a mais improvável das luas, é travada a grande batalha pelo destino da galáxia que vai forjar um novo exército de heróis", descreve a sinopse oficial.

Doona Bae, Ray Fisher, Staz Nair, Michiel Huisman, Charlie Hunnam, E. Duffy e Djimon Hounsou são outros nomes de destaque no elenco, enquanto o vencedor de dois Óscares Anthony Hopkins dá voz a um robô chamado Jimmy.

TRAILER LEGENDADO.