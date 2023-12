Charlie Hunnam revelou uma parte desconhecida da sua biografia artística: finalista para um dos papéis mais importantes na saga "Star Wars".

O ator britânico foi um dos cerca de 1500 candidatos na corrida para ser o jovem adolescente Anakin Skywalker (SPOILER: também conhecido como o futuro Darth Vader) em "Star Wars: Episódio II - O Ataque dos Clones" (2002), depois de Jake Lloyd ter sido a personagem quando era criança em "A Ameaça Fantasma" (1999).

Entre o fim de 1999 e o primeiro semestre de 2000, Charlie Hunnam encaixava no perfil: então com cerca de 19 anos, estava a dar os primeiros passos da carreira e, com exceção dos fãs da série "Queer as Folk", era um ilustre desconhecido (o Jax Teller da série "Sons of Anarchy" que só começou em 2008).

O papel de Anakin acabou por ir para o canadiano Hayden Christensen, um ano mais novo, mas Hunnam diz que chegou muito longe no processo de 'casting', ao ponto de se encontrar com George Lucas, o criador da saga.

"Tinha-me esquecido disso, mas sim, é verdade. Cheguei ao ponto de conhecer George Lucas", disse o ator britânico à Entertainment Tonight durante uma entrevista de promoção de um novo filme, "Rebel Moon".

"Acho que ele não se encontra com muitos atores. Acho que, provavelmente, estavam a pensar em dois ou três atores. Não me recordo de muito sobre isso", acrescentou.

"Apenas de lembro de ser um encontro muito estranho e de sair e pensar: ‘Bem, definitivamente não vou conseguir o papel'. E eu estava certo. Às vezes é sobre as vibrações", concluiu sem se alongar mais sobre o tema.