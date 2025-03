À atenção dos fãs: "Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith" vai regressar aos cinemas e desta vez não é só nos EUA.

A Lucasfilm anunciou a celebração do 20.º aniversário do terceiro filme da segunda trilogia, com um relançamento nos cinemas.

Os bilhetes vão estar à venda nos locais habituais.

As sessões serão apenas entre 24 e 27 de abril, quinta-feira a domingo, o que ficará perto do "Dia de Star Wars", o inconfundível "May the 4th" (4 de maio) e de 19 de maio de 2005, a estreia portuguesa original.

"'A Vingança dos Sith' passa-se anos após o início da Guerra dos Clones, quando os nobres Cavaleiros Jedi lideram um enorme exército de clones numa batalha à escala da galáxia contra os Separatistas. Quando os sinistros Sith revelam uma conspiração milenar para governar a galáxia, a República desmorona-se e das suas cinzas ergue-se o maléfico Império Galáctico. O herói Jedi Anakin Skywalker é seduzido pelo lado negro da Força para se tornar no novo aprendiz do Imperador - Darth Vader. Os Jedi são dizimados e Obi-Wan Kenobi e o Mestre Jedi Yoda são forçados a esconder-se", resume a sinopse.

Realizado e escrito por George Lucas, no elenco destacam-se Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, Ian McDiarmid, Frank Oz, Jimmy Smits, Anthony Daniels, Kenny Baker, Samuel L. Jackson e Christopher Lee, entre outros.

O próximo filme original da saga para o grande ecrã desde "Star Wars: A Ascensão de Skywalker" será "The Mandalorian e Grogu", com estreia anunciada para 22 de maio de 2026.