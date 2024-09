Michael B. Jordan vai ser o protagonista, realizador e um dos produtores de uma nova versão de “The Thomas Crown Affair”, confirmou o Deadline.

Já houve dois filmes à volta do playboy milionário que tinha como atividade 'extra-curricular' ser ladrão de obras de arte e encontrava adversária à altura numa investigadora de seguros, num jogo de gato e rato: Steve McQueen foi Thomas Crown no clássico "O Grande Mestre do Crime" (1968), enfrentando Faye Dunaway, com Pierce Brosnan também a ter sucesso no talvez ainda melhor "O Caso Thomas Crown" (1999), ao lado de Rene Russo.

"O Caso Thomas Crown"

O projeto para a Amazon MGM Studios, que anda a marcar passo em Hollywood pelo menos desde 2016, será o segundo filme do ator também atrás das câmaras, após a estreia bem sucedida com "Creed III" (2023).

Com a entrada de Jordan, a prioridade será agora escolher quem será a protagonista feminina.

A Amazon tenciona lançar “The Thomas Crown Affair” nos cinemas a nível internacional.