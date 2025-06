"Pecadores" chega a 4 de julho à Max (em breve novamente HBO Max), foi anunciado na sexta-feira.

O 'thriller' vampiresco de Ryan Coogler ("Black Panther", "Creed") fica disponível sem custos adicionais para os subscritores da plataforma apenas dois meses e meio após a estreia nos cinemas portugueses a 17 de abril.

Um grande sucesso comercial, principalmente na América do Norte, onde é o filme original mais rentável até agora de 2025, além de um fenómeno cultural, é visto pelos analistas como o primeiro grande candidato aos Óscares.

Com mais de 363 milhões de dólares de receitas a nível mundial, o impacto estendeu-se a Portugal: quase de saída das salas, foi visto por mais de 90 mil espectadores.

Michael B. Jordan é o protagonista, interpretando gémeos no filme de terror sobrenatural ambientado no Mississípi dos anos 1930, que tem uma avaliação quase perfeita de 97% de aprovação no agregador de críticas cinematográficas Rotten Tomatoes e 96% nas reações dos espectadores.

Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku e Delroy Lindo também fazem parte do elenco.

VEJA O TRAILER.