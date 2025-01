Primeiro filme a solo do herói do universo DC interpretado por Ezra Miller, "The Flash" chegou aos cinemas a meio de junho de 2023 e foi um fracasso de bilheteira.

As receitas chegaram aos 271 milhões de dólares, um valor respeitável não fosse o orçamento ter chegado aos 200 milhões, antes de adiciona o respetivo marketing: precisava do dobro.

Resultado: 32 dias depois da estreia já estava disponível nos formatos "premium" de video-on-demand. E passadas mais cinco semanas já podia ser visto em casa de graça pelos subscritores da plataforma Max.

Ano e meio depois, o realizador Andy Muschietti tem as suas teorias sobre o 'flop'.

Apesar de mencionar a crise de saúde mental e relações públicas de Ezra Miller, a quem elogiou o grande talento, e a fadiga dos espectadores com o género dos super-heróis, Andy Muschietti diz que o falhanço foi principalmente porque, apesar do esforço do estúdio, não se chegou aos principais quadrantes da demografia dos espectadores: homens com mais de 25 anos, homens com menos de 25 anos, mulheres com mais de 25 anos e mulheres com menos de 25 anos.

"Entre todas as outras razões, 'The Flash' falhou porque não era um filme que agradasse a todos os quatro quadrantes. Falhou nisso. Quando se gasta 200 milhões a fazer um filme, o estúdio quer levar até a tua avó aos cinemas", disse o realizador argentino no programa “La Baulera del Coso”, da Rádio Tu (citado pela revista Variety).

Pior, Andy Muschietti percebeu que a personagem não é tão importante para os espectadores como o Batman ou Super-Homem, personagens icónicas da DC Comics.

“Em conversas privadas, descobri que muitas pessoas simplesmente não querem saber do Flash como personagem. Especialmente os dois quadrantes femininos. Aprendi que tudo isso é só o vento a ir contra o filme.”, resumiu.

Ainda com Sasha Calle, Michael Keaton, Michael Shannon, Ron Livingston e Maribel Verdú, a história era assim resumida pelo estúdio: "Mundos colidem no filme 'The Flash' quando Barry usa os seus superpoderes para viajar no tempo por forma a alterar alguns eventos do passado. Mas quando a sua tentativa para salvar a família altera inadvertidamente o futuro, Barry fica preso numa realidade onde o General Zod regressou, ameaçando o mundo de aniquilação e onde não existem super-heróis para salvar a humanidade. Isto é, a menos que Barry consiga persuadir um Batman já reformado e muito diferente e salve um prisioneiro Kryptoniano, que não é exatamente quem ele gostaria que fosse. Para salvar o mundo onde se encontra e regressar ao futuro que conhece, a única esperança de Barry é fazer a corrida da sua vida. Mas será o sacrifício final suficiente para restaurar o universo?".

