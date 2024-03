A sequela de "The Batman" já não vai chegar os cinemas a 3 de outubro de 2025.

Na terça-feira, o estúdio Warner Bros. divulgou uma nova agenda de estreias que revela o adiamento para 2 de outubro de 2026, cerca de quatro anos e meio depois do primeiro filme realizado por Matt Reeves com Robert Pattinson.

A nova data afasta o a sequela de "Superman", de James Gunn, previsto para 11 de julho de 2025, que lançará a nova era cinematográfica da DC Studios do realizador e do produtor Peter Safran, intitulada "Chapter 1: God and Monsters" [Capítulo Um: Deus e Monstros"].

No entanto, fontes ligadas à DC Studios garantiram à imprensa especializada que a alteração está relacionada apenas com as greves de argumentistas e atores que afetaram Hollywood durante vários meses no ano passado.

Curiosamente, o estúdio colocou na data que ficou vaga "The Bride", um filme realizado pela atriz Maggie Gyllenhaal protagonizada por Christian Bale, um antigo Batman.

Seguindo o exemplo de "O Padrinho" e do recente "Dune", o próximo filme vai chamar-se "The Batman - Parte II".

Não existem mais detalhes oficiais sobre o projeto de Matt Reeves, mas o realizador revelou em janeiro que o que se vai passar na série que a HBO Max vai lançar no final deste ano baseada na personagem do Penguin (Colin Farrell) irá conduzir diretamente à "Parte II".

O novo filme fará parte de um Universo chamado "DC Elseworlds", juntamente com a sequela de "Joker", de Todd Phillips com Joaquin Phoenix e Lady Gaga (anunciada para 4 de outubro de 2024), separado da continuidade oficial da nova visão "unificada" dos super-heróis do universo DC de Gunn e Safran.