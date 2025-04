Os espectadores norte-americanos deleitaram-se com o 'thriller' de terror "Pecadores", que ficou em primeiro lugar nos mais filmes mais vistos nos cinemas, com uma estreia de 45,6 milhões de dólares (40,1 milhões de euros, à cotação do dia) durante o fim de semana de Páscoa, disseram os analistas no domingo.

Foi uma surpresa que bateu as previsões, que andavam à volta dos 40 milhões de dólares. Contando com as receitas no exterior, o total global foi de 61 milhões de dólares (53,64 milhões de euros), um bom arranque para uma produção que custou de 90 milhões de dólares, sem incluir o marketing.

Também nos cinemas portugueses, o primeiro filme original de Ryan Coogler — realizador do nomeado para os Óscares "Black Panther" — apresenta Michael B. Jordan a interpretar gémeos que encontram uma força sinistra ao regressarem a casa, no Mississípi da era Jim Crow. Hailee Steinfeld e Delroy Lindo são outras presenças mediáticas do elenco.

Com base em "críticas quase perfeitas", de acordo com a revista The Hollywood Reporter, "Pecadores" superou outro sucesso de bilheteira do mesmo estúdio, a Warner Bros., "Um Filme Minecraft", que manteve a sua sólida trajetória, arrecadando mais 41,3 milhões de dólares (36,32 milhões de euros), informou o observador da indústria Exhibitor Relations.

Coproduzido pela Legendary Pictures, as receitas são de 344,6 milhões de dólares na América do Norte (303 milhões de euros) e 376,2 a nível internacional (330,8 milhões de euros), totalizando 720,8 milhões em apenas três semanas (633,81 milhões de euros).

Mais do que superando o orçamento de 150 milhões de dólares e as despesas de marketing, os analistas dizem que pode ser o primeiro 'blockbuster' multimilionário de 2025.

Protagonizado por Jack Black e Jason Momoa, "Um Filme Minecraft" já é a adaptação cinematográfica de um videojogo de maior sucesso de todos os tempos.

"O Rei dos Reis", uma animação que conta a vida de Jesus, produzida pela independente Angel Studios, teve um ótimo desempenho no fim de semana de Páscoa, arrecadando mais 17,3 milhões de dólares (15,21 milhões de euros) na venda de bilhetes, para um total que já ultrapassa os 45 milhões (39,57 milhões de euros) no maior mercado de cinema do mundo.

Oscar Isaac, como Jesus, lidera o elenco de vozes, juntamente com Kenneth Branagh, Pierce Brosnan, Uma Thurman e Mark Hamill.

No quarto lugar, caindo uma posição, ficou o 'thriller' "O Amador", com 7,2 milhões de dólares (6,33 milhões de euros).

Com um total global de 64,3 milhões de dólares (56,54 milhões de euros), contra um custo de 60 milhões, sem incluir o marketing, Rami Malek interpreta um analista 'nerd' da CIA que se torna brutal ao rastrear os assassinos da sua esposa. No elenco destacam-se ainda Rachel Brosnahan, Laurence Fishburne e Jon Bernthal.

Em quinto lugar, também uma posição abaixo do último fim de semana, ficou "Warfare", do prestigiado estúdio A24, com mais 4,9 milhões de dólares (4,31 milhões de euros).

O filme, baseado em parte nas experiências do correalizador Ray Mendoza como fuzileiro, acompanha um pelotão de soldados — o elenco inclui Joseph Quinn, de "Stranger Things", além de Will Poulter, Cosmo Jarvis, Kit Connor e Charles Melton — em ação por território hostil durante a Batalha de Ramadi, no Iraque, em 2006.

Sem estreia anunciada em Portugal, as receitas totais são praticamente ainda as da América do Norte: 17,27 milhões de euros (15,19 milhões de euros), perante um orçamento de 20 milhões de dólares, sem incluir o marketing.