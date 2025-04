O 'thriller' vampiresco "Pecadores" continua a afiar os dentes, voltando a liderar as bilheteiras da Amérida do Norte pelo segundo fim de semana consecutivo.

O filme arrecadou mais 45,7 milhões de dólares, segundo os valores atualizados (40,07 milhões de euros, à cotação do dia), apenas menos 4,9% em relação ao fim de semana de estreia, numa confirmação que está a chegar a vários quadrantes de espectadores e a tornar-se um fenómeno cultural.

Michael B. Jordan ("Black Panther", "Creed") é o protagonista, interpretando gémeos no filme de terror sobrenatural de Ryan Coogler, ambientado no Mississípi dos anos 1930, que tem uma avaliação quase perfeita de 98% de aprovação no agregador de críticas cinematográficas Rotten Tomatoes.

Hailee Steinfeld e Delroy Lindo também fazem parte do elenco da produção do estúdio Warner Bros., que arrecadou até agora 122,5 milhões de dólares nos EUA e Canadá, compensando a reação mais morna no mercado internacional, onde, apesar de ter caído apenas 9,7% em relação ao fim de semana anterior, as receitas estão nos 40 milhões, para um total de 163,2 milhões (143,09 milhões de euros).

Portugal é um dos países onde se nota menos entusiasmo: ficou em terceiro lugar nos mais vistos, atrás de "Um Filme Minecraft" e da reposição de "Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith", com mais 12.665 espectadores entre quinta-feira e domingo. Após 11 dias, levou 38.242 às salas.

Segundo fontes próximas da produção ouvidas pela imprensa especializada, "Pecadores" só precisa chegar aos 170 milhões de dólares para recuperar os seus custos iniciais (sem incluir o marketing) e não os 300 milhões que circularam, mas as previsões é que possa ficar entre os 310 e 400 milhões a nível global quando sair dos cinemas.

No fim de semana, Tom Cruise revelou ser um dos fãs: na primeira mensagem em meses nas redes sociais que não está relacionada com o seu oitavo filme "Missão Impossível", já com mais de 20 milhões de "gostos", o ator, um grande defensor da experiência de ver filmes no grande ecrã, fez-se fotografar num cinema de Londres à frente do placard do filme com bilhete na mão e a mensagem: "Parabéns, Ryan, Michael e todo o elenco e equipa. Visão obrigatória nas salas e fiquem até ao fim dos créditos".

Em segundo lugar nas bilheteiras da América do Norte ficou o relançamento comemorativo de 20 anos de "Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith", com uns impressionantes 25,5 milhões de dólares (22,36 milhões de euros), segundo os dados finais.

O resultado, um dos melhores já registados para um relançamento, "demonstra claramente a paixão do público e dos fãs por esta saga tão adorada", destacou Paul Dergarabedian, analista sénior da Comscore.

"The Accountant 2: Acerto de Contas", estreou em terceiro lugar, com 24,5 milhões de dólares (21,48 milhões de euros). O filme da Amazon MGM Studios junta Ben Affleck como um génio da matemática neurodivergente com ligações ao submundo do crime em dupla com Jon Bernthal como o seu irmão assassino contratado.

"Um Filme Minecraft", a adaptação do videojogo com Jack Black e Jason Momoa, terminou em quarto lugar, com 22,7 milhões de dólares (19,9 milhões de euros).

Até agora, arrecadou 380 milhões de dólares na América do Norte — o maior lançamento do ano até agora — e outros 436 a nível internacional, o que o coloca a caminho de chegar à marca mágica dos mil milhões.

Em quinto lugar ficou "Until Dawn", um novo filme de terror da Sony, com oito milhões de dólares (sete milhões de euros).