"O Último Destino: Descendência", o mais recente filme da saga de terror, causou um impacto assustador nos cinemas norte-americanos no fim de semana, arrecadando 51 milhões de dólares, ficando em primeiro lugar nas bilheteiras, segundo estimativas da indústria no domingo.

As expectativas mais otimistas, ainda no sábado, era que ficasse entre os 46 e 47 milhões de dólares.

"Esta é uma estreia sensacional para o sexto capítulo de uma saga de terror", disse David A. Gross, da Franchise Entertainment Research, acrescentando que as reações dos críticos e as avaliações do público foram "excelentes".

O filme anterior, "O Último Destino 5", estreou com apenas 18 milhões de dólares em 2011 (valor não atualizado pela inflação).

No mercado internacional, as receitas foram outros 51 milhões de dólares, para um total global de 102 milhões, já o suficiente para cobrir o orçamento de 40 milhões e as despesas de marketing.

Kaitlyn Santa Juana é a que mais se destaca no elenco, no papel de uma jovem que descobre como a sua avó, que está a morrer, enganou a Morte há muito tempo — e agora ela precisa lidar com as ramificações chocantes disso.

Em segundo lugar no período de sexta a domingo ficou o líder da semana passada, o filme de super-heróis da Marvel "Thunderbolts*", da Disney, com mais 16,5 milhões de dólares.

Ao terceiro fim de semana, o filme sobre um grupo heterogéneo de anti-heróis protagonizado por Florence Pugh e Sebastian Stan tem vindo a perder impacto e as receitas globais estão nos 325,7 milhões de dólares, com poucas hipóteses de chegar aos 450 que as analistas dizem serem necessários para justificar o orçamento do estúdio.

Já o 'thriller' de vampiros "Pecadores, de Ryan Coogler e com Michael B. Jordan no papel de gémeos, ficou em terceiro lugar, arrecadando mais 15,4 milhões de dólares, segundo as estimativas da Exhibitor Relations.

Com um orçamento de 90 milhões de dólares, as receitas globais já vão em quase 317 milhões ao quinto fim de semana.

"Descendência" e "Pecadores" dão continuidade à recente série de sucessos do estúdio Warner Bros., após os fracassos comerciais de "Mickey 17", "The Alto Knights" e "Joker: Loucura a Dois", observou a publicação especializada Variety.

Também da Warner, "Um Filme Minecraft", ​​ficou em quarto lugar, com 5,8 milhões de dólares.

O filme em imagem real baseado no popular videojogo, protagonizado por Jack Black e Jason Momoa, arrecadou 416,6 milhões de dólares nos EUA e Canadá e mais 512 milhões no resto do mundo em sete semanas.

Em quinto lugar, com pouco menos de cinco milhões de dólares, ficou o 'thriller' "The Accountant 2: Acerto de Contas", da Amazon MGM Studios, onde Ben Affleck interpreta um génio da matemática neurodivergente com ligações criminosas e Jon Bernthal o seu irmão assassino.

O total global passou os 90 milhões de dólares, um valor sólido para um estúdio que essencialmente encara o lançamento nas salas como uma forma de dar visibilidade antes do lançamento na sua plataforma de streaming.