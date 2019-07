Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton não são os únicos a regressaram juntos pela primeira vez desde "Exterminador Implacável 2: O Dia do Julgamento" em 1991: Edward Furlong também voltará a ser John Connor, o adolescente que se tornaria o "líder da resistência".

Esta foi a grande surpresa da apresentação do novo "Exterminador Implacável - Destino Sombrio" na Comic-Con de San Diego, a maior convenção da cultural popular do mundo, que decorre até domingo, em que estiveram presentes Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger e outros atores, além do realizador Tim Miller (o mesmo do primeiro "Deadpool").

O regresso do ator, que viu a carreira desmoronar-se por problemas com as drogas, foi anunciado como se fosse algo casual por James Cameron durante a abertura do painel por videoconferência.