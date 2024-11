O que é que "Pulp Fiction", "Exterminador Implacável" e "Clube de Combate" têm em comum? Além de serem clássicos do cinema, celebram aniversário no mês de outubro. No novo episódio do Popcorner, Inês Gens Mendes, Tiago David, e Luís Salvado, jornalista de cinema e diretor de programas do canal Cinemundo, recordam os filmes.

"Exterminador Implacável", que lançou a carreira do realizador James Cameron e solidificou Arnold Schwarzenegger como protagonista, estreou-se em 1984, há 40 anos, tornando-se num dos maiores clássicos do cinema da ficção.

"Pulp Fiction" chegou aos cinemas americanos a 14 de outubro de 1994, alguns meses após receber a consagração da Palma de Ouro no Festival de Cannes. O segundo filme de Quentin Tarantino (após "Cães Danados") continua a ser um dos mais icónicos da sua carreira.

Já Brad Pitt e Edward Norton abriram "Clube de Combate" há 25 anos. O filme chegou a 15 de outubro de 1999 às salas de cinema e nas bilheteiras, os resultados foram uma desilusão, mas com a ajuda do DVD, desde então tornou-se um filme de culto.

"Popcorner", programa do SAPO Mag sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta com muitas novidades. A nova temporada do programa estreou-se em fevereiro e mantém a sua identidade, mas surge reinventada num formato de podcast (vídeo e áudio), para ser visto e ouvido no SAPO Mag, na televisão, no Canal Cinemundo, e no Spotify do SAPO.

