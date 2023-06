Foi divulgado esta quarta-feira o primeiro trailer oficial do novo filme da saga "Os Mercenários", onde Sylvester Stallone passa o testemunho a Jason Statham.

"Os Mercen4rios", como o quarto capítulo vai ser apresentado em Portugal, traz de volta a equipa letal de Hollywood que anda a fazer estragos desde 2010, quando Stallone escreveu, realizou e interpretou o primeiro filme, que se tornou um surpreendente sucesso de bilheteira.

Acompanhado por ícones do cinema de ação como Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture e Terry Crews, seguiram-se as sequelas em 2012 e 2014.

Divergências de Stallone com os produtores adiaram o quarto filme até o ator confirmar o seu regresso em 2018, mas, como revelaria no fim da rodagem das suas cenas em outubro de 2021, para passar o protagonismo às "mãos capazes" do outro veterano da saga, Jason Statham.

"Barney Ross (Stallone) e Lee Christmas (Statham) embarcam numa nova missão repleta de perigo para combater um traficante de armas e o seu poderoso exército privado", descreve a sinopse oficial do novo filme, realizado por Scott Waugh ("Need for Speed").

Dolph Lundgren e e Randy Couture também regressam dos capítulos anteriores, mas o elenco conta com novidades: o rapper 50 Cent, Megan Fox e o veterano Andy Garcia juntam-se à equipa de Ross e Christmas, para enfrentarem o vilão interpretado por Iko Uwais, a estrela dos filmes de ação de culto "The Raid" e das produções da Netflix "The Night Comes for Us" e "Wu Assassins".

A estreia nos cinemas está marcada para 21 de setembro.

TRAILER LEGENDADO.