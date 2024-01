Após uma pausa de dez anos, a equipa veterana de "Os Mercenários" com figuras como Sylvester Stallone, Jason Statham e Dolph Lundgren, que se juntaram Megan Fox, 50 Cent e Andy Garcia, regressou para o quarto filme e o resultado foi a pior estreia de todos os títulos nas bilheteiras e um dos grandes 'flops' de 2023.

Esta segunda-feira, "Os Mercen4rios" é o filme que se destaca na corrida para a 44.ª edição dos Golden Raspberry Awards, popularmente conhecidos como os Razzies, os prémios que distinguem os piores no cinema e que são anunciados na véspera das nomeações para os Óscares.

Foram sete nomeações para os "Óscares dos piores", oficializando o declínio da outrora popular saga de ação: Pior Filme, Atriz Secundária (Megan Fox), Ator Secundário (Sylvester Stallone), Realização, Argumento, Combinação e 'Remake, exploração, sequela'.

Pelo mesmo filme, Jason Statham não foi nomeado, mas nem assim se livrou dos Razzies: está na corrida para Pior Ator com "Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante", que ainda conseguiu nomeações para Filme e Realização.

"Uma nova versão/exploração 50 anos depois horrível de maneiras não intencionais" é como a organização dos Razzies descreve a sequela "O Exorcista: Crente", com cinco nomeações, o segundo mais nomeado entre os piores filmes de 2023.

Com o mesmo número de nomeações está o terror de "Winnie the Pooh: Blood and Honey", com a categoria de Pior Filme e fechar com os super-heróis de "Shazam! Fúria dos Deuses", nomeado em quatro categorias.

Presença habitual nestes prémios, Megan Fox teve uma dupla nomeação pois concorre com "Johnny & Clyde" para Pior Atriz.

Já Ana de Armas surge nomeada por "Ghosted" (tal como o colega Chris Evans), um ano depois de ter evitado concorrer com "Blonde", que recebeu oito nomeações dos Razzies.

Russell Crowe, Vin Diesel, Salma Hayek, Jennifer Lopez, Helen Mirren, Michael Douglas, Mel Gibson e Bill Murray são alguns dos atores que já estiveram em melhores filmes e estão agora nomeados como piores atores do ano de cinema de 2023.

As nomeações para os Razzies foram votadas pela internet por 1179 membros da organização distribuídos pelos EUA e 24 outros países estrangeiros, entre cinéfilos, críticos de cinema e pessoas ligadas à indústria cinematográfica americana.

Os prémios foram entregues pela primeira vez em 1981 num cinema de Los Angeles, após uma ideia de veteranos da indústria e estudantes de cinema da Universidade da Califórnia, que escolheram a framboesa como símbolo de troça: o troféu, raramente, recebido pelos seus "vencedores", está avaliado em 4,97 dólares (cerca de 4,56 euros, à cotação do dia).

Sem direito a passadeira vermelha, os "vencedores" serão conhecidos a 9 de março, um dia antes dos verdadeiros Óscares.

LISTA DE NOMEAÇÕES

PIOR FILME

"O Exorcista: Crente"

"Os Mercen4rios"

"Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante"

"Shazam! Fúria dos Deuses"

"Winnie the Pooh: Blood and Honey"

PIOR ATOR

Russell Crowe ("O Exorcista do Vaticano")

Vin Diesel ("Velocidade Furiosa X")

Chris Evans ("Ghosted")

Jason Statham ("Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante")

Jon Voight ("Mercy")

PIOR ATRIZ

Ana de Armas ("Ghosted"

Megan Fox ("Johnny & Clyde")

Salma Hayek ("Magic Mike: A Última Dança")

Jennifer Lopez ("A Mãe")

Helen Mirren ("Shazam! Fúria dos Deuses")

PIOR ATOR SECUNDÁRIO

Michael Douglas ("Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania")

Mel Gibson ("Confidential Informant")

Bill Murray ("Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania")

Franco Nero ("O Exorcista do Vaticano")

Sylvester Stallone "Os Mercen4rios"

PIOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Kim Cattrall ("About My Father")

Megan Fox ("Os Mercen4rios")

Bai Ling ("Johnny & Clyde")

Lucy Liu ("Shazam! Fúria dos Deuses")

Mary Stuart Masterson ("Five Nights at Freddy's: O Filme")

PIOR COMBINAÇÃO

Qualquer dupla de "Mercenários Impiedosos" de "Os Mercen4rios"

Quaisquer investidores demasiado gananciosos que doaram para 400 milhões de dólares pelos direitos de refazer "O Exorcista"

Ana de Armas & Chris Evans (que reprovaram no teste de química) em "Ghosted"

Salma Hayek & Channing Tatum em "Magic Mike: A Última Dança"

Pooh & Piglet como os assassinos sedentos de sangue em "Blood-Thirsty Slasher/Killers"

PIOR REMAKE/EXPLORAÇÃO/SEQUELA

"Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"

"O Exorcista: Crente"

"Os Mercen4rios"

"Indiana Jones e o Marcador do... ainda a bater um cavalo morto"

"Winnie the Pooh: Blood and Honey"

PIOR REALIZAÇÃO

Rhys Frake-Waterfield ("Winnie the Pooh: Blood and Honey")

David Gordon Green ("O Exorcista: Crente")

Peyton Reed ("Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania")

Scott Waugh ("Os Mercen4rios")

Ben Wheatley ("Meg 2: O Regresso do Tubarão Gigante")

PIOR ARGUMENTO

"O Exorcista: Crente"

"Os Mercen4rios"

"Indiana Jones e o Marcador do... posso ir agora para casa?"

"Shazam! Fúria dos Deuses"

"Winnie the Pooh: Blood & Honey"