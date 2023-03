Na passadeira vermelha dos prémios BAFTA a 19 de fevereiro, a produtora Barbara Broccoli disse que ainda não tinha começado o 'casting' para encontrar o ator que será o próximo James Bond.

Depois de Michael G. Wilson ter colocado a fasquia num ator com "trinta e poucos", intensificou-se a especulação: Aaron Taylor-Johnson chegou a ser apontado como estando na primeira posição, mas Charlie Cox, Jack O’Connell e Taron Egerton também têm sido apontados como potenciais candidatos.

Só que Tom Egerton diz que nunca falou com os produtores ou fez da lista de atores que eles estão a ver. E vai mais longe: acha que o sucessor de Daniel Craig já está escolhido.

O ator, que tem 33 anos e foi colocado na lista desde que se tornou uma estrela com o primeiro filme "Kingsman: Serviços Secretos", não foge ao tema em declarações à revista Total Film: "Pois. Quero dizer, acho que eles já têm alguém, e não sou eu".

Pressionado se está a apenas basear-se no seu instinto, acrescentou: "Sim. Nunca fiz parte das conversas. Nunca me encontrei com os Broccolis. Nunca perguntaram sobre mim. Simplesmente nunca fui um dos tipos que eles estão a ver".

"Só não acho que sou a pessoa indicada para isso. Acho que existem candidatos muito, muito, muito melhores para esse papel do que eu", nota.

No entanto, Egerton confirmou que será... um espectador muito interessado.

"São filmes brilhantes", elogia.