Um trailer falso voltou a arrastar Henry Cavill para o debate sobre quem será o próximo James Bond.

Recorrendo principalmente a imagens de "O Agente da U.N.C.L.E." e parcialmente criado com Inteligência Artificial, o trailer de um "Bond 26" já vai em mais de 2,8 milhões de visualizações em cinco dias.

Não fica por aqui a ambição: Margot Robbie é escolhida para ser a 'Bong girl', concretamente com uso de momentos do seu filme "Terminal" (2018).

VEJA O TRAILER FALSO.

Atualmente a dar entrevistas para promover “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, o novo filme que fez com Guy Ritchie, o ator também teve de voltar a falar do tema.

"Não faço ideia. Tudo o que tenho para me basear são os rumores. Tenho as mesmas informações que você”, respondeu quando o anfitrião do programa “The Rich Eisen Show” lhe perguntou se tinha novidades sobre o 'casting' do 007.

Cavill foi finalista ao papel para "007 - Casino Royale" em 2006 e o realizador Martin Campbell disse que a sua desvantagem em relação a Craig era principalmente ser demasiado novo.

Ironicamente, a poucos dias de festejar 41 anos, o ator disse a Rich Eisen que "talvez esteja demasiado velho agora ou talvez não. Veremos quais são os planos [dos produtores]”.

Em coordenação com o estúdio, a decisão final será tomada pela poderosa produtora da saga Barbara Broccoli e o seu meio-irmão Michael G. Wilson, que estão à frente da Eon Productions, responsável pelos filmes desde 1962 e que se mantém uma empresa "familiar", a salvo de qualquer aquisição.

Em setembro de 2022, os produtores avisaram que iam começar a procurar o sucessor de Craig e a produção do próximo filme dificilmente arrancaria antes de 2024.

Esclareceram ainda que estavam à procura de um ator com "30 e poucos anos" para ser Bond nos próximos 10-12 anos, o que deixava de fora favoritos das casas de apostas e fãs como Idris Elba (51 anos), Tom Hardy (46), Henry Cavill (40), e jovens como Jacob Elordi (26) e Tom Holland (27).

Os rumores mais intensos circulam à volta do britânico Aaron Taylor-Johnson, de 33 anos, apesar de ter sido desmentida uma notícia do tablóide The Sun a 18 de março que se tornou viral de que o papel lhe "formalmente oferecido" e iria "assinar o seu contrato nos próximos dias".