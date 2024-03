O Disney+ revelou na segunda-feira o trailer de "Taylor Swift - The Eras Tour (Taylor’s Version)" e a parte final antecipa a versão acústica de "Maroon" como uma das quatro canções adicionais que tinham sido prometidas.

O filme-concerto chega ao serviço de streaming a 15 de março.

A versão que vai ficar disponível inclui o alinhamento completo do concerto, incluindo "Cardigan" e quatro canções adicionais acústicas que tinham sido cortadas do filme de duas horas e 45 minutos.

Lançada em outubro do ano passado, a experiência cinematográfica da artista vencedora de 14 prémios Grammys, realizada por Sam Wrench, arrecadou mais de 260 milhões de dólares em todo o mundo na bilheteira global, tornando-se no filme-concerto mais vendido de todos os tempos.

Além de "Maroon", a expectativa é que as outras "surpresas" sejam as versões acústicas de “Death by a Thousand Cuts”, “You Are in Love” e “I Can See You”, que intepretou durante a série de três concertos no SoFi Stadium de Los Angeles.

TRAILER LEGENDADO.



"'The Eras Tour' tem sido um verdadeiro fenómeno que emocionou e continua a emocionar os fãs em todo o mundo, e estamos muito entusiasmados por trazer este concerto incrível para o público de todo o mundo, em exclusivo no Disney+", frisava o CEO da Disney, Bob Iger, ao anunciar o Disney+ como a plataforma exclusiva para o filme-concerto.

"É com grande entusiasmo que vos digo que encontrei uma casa de streaming para o filme do concerto da 'Eras Tour', e essa casa será a Disney+", celebrava Taylor Swift nas redes sociais.