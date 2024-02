"Taylor Swift - The Eras Tour (Taylor’s Version)", o filme-concerto na sua versão integral, vai estrear-se no Disney+ a 15 de março.

A versão que será disponibilizada no serviço de streaming vai contar com o alinhamento completo do concerto, incluindo a canção "Cardigan" e quatro canções adicionais acústicas.

A experiência cinematográfica da artista vencedora de 14 prémios Grammys, realizada por Sam Wrench, arrecadou mais de 260 milhões de dólares em todo o mundo na bilheteira global, tornando-se no filme-concerto mais vendido de todos os tempos.

"'The Eras Tour' tem sido um verdadeiro fenómeno que emocionou e continua a emocionar os fãs em todo o mundo, e estamos muito entusiasmados por trazer este concerto incrível para o público de todo o mundo, em exclusivo no Disney+", frisou o CEO da Disney, Bob Iger.

"É com grande entusiasmo que vos digo que encontrei uma casa de streaming para o filme do concerto da 'Eras Tour', e essa casa será a Disney+", celebrou Taylor Swift nas redes sociais.