Taylor Swift vai voltar a ter outra experiência como atriz, entrando no novo filme de David O. Russell.

A cantora de 31 anos e vencedora de 11 Grammys volta assim a apostar no cinema após pequenas participações em "Dia dos Namorados" (2010), "The Giver - O Dador de Memórias" (2014) e, mais recentemente, com o papel de Bombalurina na pouca apreciada adaptação do musical de Andrew Lloyd Webber "Cats" (2019).

Já em rodagem e sem título oficial, o filme tem um elenco impressionante: Margot Robbie e os vencedores do Óscar Christian Bale, Rami Malek e Robert De Niro, além de Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, John David Washington, Chris Rock, Mike Myers e Michael Shannon.

Escrito pelo realizador e mantido em secretismo, o projeto também não tem qualquer informação sobre o tema, embora tenham circulado notícias de ua abordará a improvável relação entre um advogado e um médico.

Adiado por causa da pandemia, este será o primeiro filme do realizador desde "Joy", de 2015, e um reencontro com Christian Bale: os dois trabalharam juntos em "The Fighter - Último Round" (2010), com o qual Bale ganhou o Óscar de Melhor Ator Secundário, e em "Golpada Americana" (2013).