Jenna Ortega, a obsessão máxima da geração Z, vai fazer um filme com Robert De Niro, a lenda do cinema de 81 anos.

O projeto chama-se “Shutout” e a história faz recordar a de "A Cor do Dinheiro" (1986), de Martin Scorsese, com Paul Newman e Tom Cruise: Jake Kejeune (De Niro) é um icónico jogador veterano de bilhar e um dos últimos praticantes competitivos de uma arte em extinção cuja paixão renasce quando vê em Mia (Ortega), uma novata extremamente talentosa, o potencial para ser a próxima grande jogadora, tornando-se o seu mentor no competitivo mundo profissional da modalidade.

Este será o quinto filme de De Niro com David O. Russell, o realizador cinco vezes nomeado para os Óscares ligado a títulos como "Três Reis" (1999), "The Fighter" (2010), "Guia para um Final Feliz" (2012) e "Golpada Americana" (2013), mas que teve um grande fracasso recente nas bilheteiras com "Amesterdão" (2022), apesar do elenco com Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington.

Para a atriz de 22 anos, “Shutout” será mais um degrau na afirmação no cinema: conhecida como a estrela infantil da série "Virgem Jane", lançou a sua carreira mais adulta com a série "Wednesday" na Netflix e teve sucessos no grande ecrã com dois filmes da saga "Gritos" e como a protagonista de "Beetlejuice Beetlejuice", de Tim Burton.