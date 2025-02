Aos 54 anos e nomeado quatro vezes para os Óscares, como ator e argumentista, Ethan Hawke é uma das grandes estrelas do cinema independente norte-americano.

A longa carreira começou na adolescência com "Os Exploradores" (1985) e "O Clube dos Poetas Mortos" (1989), e o ator tem grande 'empatia' pelos colegas mais jovens que tentam abrir caminho em Hollywood.

Em conversa com os jornalistas no Festival de Berlim, onde apresentou "Blue Moon", o nono filme da sua colaboração com o realizador Richard Linklater, Ethan Hawke foi questionado sobre as declarações a um 'podcast' da filha, a atriz Maya Hawke, sobre produtores dizerem a vários 'realizadores inteligentes' que, se queriam que o projeto tivesse financiamento para avançar, tinham de escolher atores com uma certa quantidade de seguidores no Instagram.

O ator confirmou que se tem deparado com isso e que é uma 'loucura'.

'Tenho realmente empatia por essas pessoas. É muito difícil", disse na conferência de imprensa (citado pela Variety), acrescentando que já teve situações de estar a preparar um filme e alguém lhe sugerir um nome porque 'tem dez milhões de seguidores', mesmo sem nunca ter representado.

E continuou: 'Portanto, se não tiver esta [plataforma] virada para o público, não tenho carreira? E se conseguir mais seguidores, posso conseguir aquele papel? É assim?'

No seguimento deste tema, o veterano acrescentou que conhece 'tantos jovens atores que pensam que ser isso é consumir batidos de proteína e ir ao ginásio'.

'Gostaria que pudessem conhecer o Phil Hoffman [Philip Seymour Hoffman, o vencedor do Óscar que faleceu em 2014], como aconteceu comigo quando tinha 18 anos, porque é uma vida muito mais substantiva e agradável. Isto é, vão para o ginásio se quiserem, mas isso não faz de vocês... o Robert De Niro não é excelente porque tem abdominais. Se o papel o exigir, ele fará isso, e isso é incrível. Mas ele é muito mais do que isso.', explicou.

O palmarés do Festival de Berlim será anunciado no sábado.