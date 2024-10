Um filme de terror produzido à margem dos grandes estúdios de Hollywood estreou no topo das bilheteiras da América do Norte, enquanto o líder do fim de semana passado, "Joker: Loucura a Dois", sofreu uma quebra recorde, avançaram observadores da indústria no domingo.

"Terrifier 3", do estúdios independente Cineverse, arrecadou cerca de 18,5 milhões de dólares no período de sexta a domingo, de acordo com a Exhibitor Relations.

O analista David A. Gross descreve o valor como "uma excelente estreia para um terceiro capítulo de uma saga de terror independente".

Com estreia portuguesa anunciada para 5 de dezembro, o filme de terror traz a entidade sinistra Art de volta para espalhar o medo na temporada de Natal - e muito sangue e tripas - com David Howard Thornton novamente a interpretar o palhaço psicopata.

Aclamado pelos críticos e favorito às nomeações para os Óscares, "Robot Selvagem" ficou novamente em segundo lugar, com 13,5 milhões. Com Lupita Nyong'o a dar voz a Roz, um robô preso numa ilha remota forçado a fazer amizade com animais da floresta para sobreviver, as receitas mundiais aproximam-se dos 150 milhões e foi anunciada a sequela.

Isso deixou o musical sombrio "Joker: Loucura a Dois" em terceiro lugar, com uma quebra gigantesca de 81% em relação à estreia, de 37,6 milhões para 7,1 - um resultado impressionante para um filme com um orçamento próximo dos 200 milhões.

O colapso do segundo fim de semana foi o pior de todos os tempos para um filme inspirada em banda desenhada e um dos maiores para qualquer género, de acordo com o Hollywood Reporter, comparável à quebra desastrosa de 82% sofrida em 2023 por "Duro Amor", com Ben Affleck e Jennifer Lopez.

"Joker: Loucura a Dois"

Com Michael Keaton a regressar dos mortos, "Beetlejuice Beetlejuice", ainda forte ao quinto fim de semana, ficou em quarto lugar, com 7 milhões.

E em quinto, com 3,8 milhões, ficou a estreia de "Piece by Piece", uma comédia dramática que usa animação Lego para acompanhar a vida do cantor e compositor Pharrell Williams. O elenco de vozes inclui Gwen Stefani, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Jay-Z, Justin Timberlake e Busta Rhymes.

Enquanto isso, um novo filme sobre Donald Trump, interpretado por Sebastian Stan, "The Apprentice – A História de Trump", que detalha a sua ascensão precoce em Nova Iorque, teve uma estreia fraca, ficando em 10º lugar, com 1,6 milhões. Este foi o filme cuja estreia Trump ameaçou tentar bloquear devido à sua representação muitas vezes pouco lisonjeira.