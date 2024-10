A estreia de "Terrifier 3" nos cinemas portugueses foi antecipada após o grande sucesso de bilheteira do lançamento na América do Norte no último fim de semana.

Com cenas de cortar a respiração, o filme de terror ultra sangrento chega já a 7 de novembro e não a 5 de dezembro, como estava previsto, confirmou a distribuidora NOS esta quarta-feira, que divulgou o trailer.

A alteração surge após a estreia do terceiro capítulo se ter tornado um fenómeno de bilheteira americano e vencido a "guerra dos palhaços", ficando em primeiro lugar, com 18,5 milhões de dólares, derrotando o líder anterior, "Joker: Loucura a Dois".

Criada e realizada por Damien Leone, a saga centra-se num palhaço psicopata e foi aumentando o sucesso a cada novo filme (só "Terrifier 2 – O Regresso" estreou no grande ecrã em Portugal, a 19 de janeiro de 2023).

Resume a sinopse oficial: "Depois de sobreviverem ao massacre de Art - Palhaço, no Halloween, Sienna e o irmão lutam para reconstruir as suas vidas destroçadas. À medida que o Natal se aproxima, tentam abraçar o espírito natalício e deixar para trás os horrores do passado. Mas quando pensam que estão a salvo, Art regressa, determinado a transformar a alegria das festas num novo pesadelo. A época festiva rapidamente se desvenda à medida que Art liberta a sua marca retorcida de terror, provando que nenhum feriado é seguro".

VEJA O TRAILER.