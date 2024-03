É um dos melhores filmes e interpretações de Ben Affleck e a história vai continuar.

Ben Affleck, Jon Bernthal, J.K. Simmons e Cynthia Addai-Robinson assinaram os contratos para a sequela de "The Accountant - Acerto de Contas" (2016), revelou a imprensa especializada dos EUA.

O 'thriller' de ação foi um moderado sucesso comercial quando chegou aos cinemas em 2016, mas só se começou a falar numa sequela depois de encontrar um público muito maior quando se tornou o filme digital mais alugado no ano a seguir.

Ben Affleck era Christian Wolff, um brilhante revisor de contas autista numa pequena cidade, uma fachada para esconder a vida dupla como um contabilista 'freelancer' para algumas organizações criminosas bem perigosas.

Os acontecimentos precipitavam-se quando uma das contabilistas da empresa que decidira aceitar como cliente legítimo (Anna Kendrick) descobria uma discrepância de valores de milhões de dólares: à medida que a dupla encontrava as pistas, o número de mortes começava a aumentar e revelava uma faceta ainda mais perigosa do revisor de contas.

Jon Bernthal interpretava o seu irmão há muito afastado, enquanto Simmons e Addai-Robinson eram os agentes do Departamento do Tesouro na investigação da verdadeira identidade do "Contabilista".

Também regressam o argumentista Bill Dubuque e o realizador Gavin O’Connor, com quem Affleck voltou a trabalhar no muito elogiado drama desportivo "O Caminho de Volta", cujo percurso comercial foi interrompido pelo início da pandemia em março de 2020.

Demorou a juntar as peças à frente e atrás das câmaras: o próprio Affleck, envolvendo a Artists Equity, a sua produtora com Matt Damon, aproveitou para comprar os direitos para uma sequela à Warner Bros, o estúdio do primeiro filme, que se tinha desinteressado pelo projeto.

O novo estúdio é a Amazon MGM, que revelou uma descrição da nova história: "Quando o seu ex-chefe é morto por assassinos desconhecidos, a Agente do Tesouro Marybeth Medina (Addai-Robinson) é forçada a contactar Christian Wolff (Affleck) para resolver o crime. Com a ajuda do seu irmão afastado, mas altamente letal, Brax (Bernthal), Chris aplica a sua mente brilhante e métodos pouco legítimos para juntar as peças do puzzle por resolver. À medida que se aproxima da verdade, o trio chama a atenção de alguns dos mais implacáveis assassinos vivos – todos com a intenção de porem fim à sua investigação".