Foi divulgado este quinta-feira o trailer de "The Accountant 2 - Acerto de Contas".

O título não deixa lugar a dúvidas: trata-se da sequela do 'thriller' de ação de 2016 foi um moderado sucesso comercial nos cinemas e conquistou um público muito maior quando se tornou o filme digital mais alugado no ano a seguir.

Com estreia nos cinemas marcada para 24 de abril, o filme junta grande parte da mesma equipa atrás das câmaras, como o realizador Gavin O'Connor e o argumentista Bill Dubuque, e à frente, a começar pelo próprio 'Contabilista': Ben Affleck volta como discreto e brilhante revisor de contas autista que tem uma vida dupla como um contabilista 'freelancer' para algumas organizações criminosas bem perigosas e uma faceta ainda mais letal.

Jon Bernthal também regressa como Brax, o seu letal irmão há muito afastado, e J.K. Simmons e Cynthia Addai-Robinsonn retomam as personagens dos funcionários do Departamento do Tesouro.

"Christian Wolff tem um talento único para resolver problemas complexos. Quando um velho conhecido é assassinado e deixa para trás uma mensagem enigmática 'encontra o contabilista', Wolff está decidido a desvendar o caso. Percebendo que são necessárias medidas mais drásticas, ele recruta o seu irmão afastado e altamente letal, Brax, para o ajudar. Com o apoio da vice-diretora do Departamento do Tesouro, Marybeth Medina (Addai-Robinson), descobrem uma conspiração mortal e tornam-se alvo de uma perigosa rede de assassinos dispostos a tudo para manter os seus segredos enterrados", resume a sinopse oficial.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.