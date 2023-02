"The Batman" com seis nomeações e "Black Panther: Wakanda Para Sempre" com cinco lideram a corrida para para a terceira edição dos Critics Choice Super Awards.

Nas séries, a corrida é liderada por "House of the Dragon", "The Boys", "Evil" e "What We Do in the Shadows", todas empatadas com quatro nomeações. Por perto ficaram ainda “Andor”, “Moon Knight”, “She-Hulk: A Advogada", “Cobra Kai”, “Wednesday” e "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder".

Votados pela Critics Choice Association, organização formada por mais de 500 críticos e jornalistas de cinema de Estados Unidos e Canadá, os Critics Choice Super Awards, criados em 2020, distinguem os filmes que normalmente não entram na corrida aos Critics Choice Awards e aos Óscares.

Nos Critics Choice Super Awards, as categorias de filmes e séries são muito específicas e incluem Ação, Super-Heróis, Terror e Ficção Científica ou Fantasia, distinguindo ainda atores nesses géneros e o Melhor Vilão.

No cinema, os nomeados para Melhor Filme de Ação são "Bullet Train - Comboio Bala", "RRR: Revolta, Rebelião, Revolução", "Top Gun: Maverick", "O Peso Insuportável de um Enorme Talento" e "A Mulher Rei".

Sem surpresas, na categoria de Melhor Filme de Super-Heróis surgem "The Batman", "Black Panther: Wakanda Para Sempre", "DC Liga dos Super Pets", "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" e "Thor: Amor e Trovão".

"Barbarian", "O Telefone Negro", "Pearl", "Sorri", "Speak No Evil" e "X" concorrem para Melhor Filme de Terror.

No género Ficção Científica/Fantasia estão nomeados "Avatar: O Caminho da Água", "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", "Nope", "O Homem do Norte" e "O Predador: Primeira Presa".

Para Melhor Vilão concorrem Paul Dano ("The Batman"), Mia Goth ("Pearl"), Tenoch Huerta ("Black Panther..."), Joey King ("Bullet Train") e "Elizabeth Olsen" (Doutor Estranho...").

Divididos pelos géneros dos filmes, nas nomeações para as categorias de interpretação encontram-se nomes como Nicolas Cage, Tom Cruise, Brad Pitt, Sandra Bullock, Viola Davis, Colin Farrell, Robert Pattinson, Angela Bassett, Zoë Kravitz, Natalie Portman, Letitia Wright, Ethan Hawke, Ralph Fiennes, Daniel Kaluuya, Ryan Reynolds, Alexander Skarsgård, Karen Gillan, Zoe Saldana e Michelle Yeoh.

House of the Dragon

Em televisão, concorrem para Melhor Série, Minissérie ou Telefilme de Ação "9-1-1" , "Cobra Kai", "Kung Fu", "Reacher", "Tulsa King" e "Vikings: Valhalla".

Para Melhor Série, Minissérie ou Telefilme de Super-Heróis surgem "The Boys", "Doom Patrol", "Ms. Marvel", "Peacemaker", "She-Hulk: A Advogada" e "Werewolf by Night".

Para Melhor Série de Terror concorrem "Anne Rice’s Interview with the Vampire", "Chucky", "Monstro: A História de Jeffrey Dahmer", "Evil", "The Walking Dead", "Wednesday" e "What We Do in the Shadows".

Em Melhor Série, Minissérie ou Telefilme de Ficção Científica/Fantasia estão "Andor", "For All Mankind", "House of the Dragon", "The Lord of the Rings: Os Anéis de Poder", "Star Trek: Strange New Worlds" e "Stranger Things".

Para Melhor Vilão concorrem Ethan Hawke ("Moon Knight"), Brad Dourif ("Chucky"), Matt Smith ("House of the Dragon"), Hayden Christensen ("Obi-Wan Kenobi"), Antony Starr ("The Boys"), Michael Emerson ("Evil"), Jamie Campbell Bower ("Stranger Things") e Harriet Sansom Harris ("Werewolf By Night").

Kevin Costner, John Krasinski, Ralph Macchio, Alan Ritchson, Sylvester Stallone, William Zabka, Angela Bassett, Queen Latifah, Helen Mirren, Kelly Reilly, John Cena, Brendan Fraser, Grant Gustin, Oscar Isaac, Elliot Page, Antony Starr, Tatiana Maslany, Erin Moriarty, Iman Vellani, Jacob Anderson, Matt Berry, Harvey Guillén, Evan Peters, Sam Reid, Jennifer Coolidge, Natasia Demetriou, Niecy Nash-Betts, Jenna Ortega, Christina Ricci, Chiwetel Ejiofor, Samuel L. Jackson, Diego Luna, Adam Scott, Milly Alcock, Patricia Arquette, Morfydd Clark e Moses Ingram são alguns dos atores e atrizes nomeados nas categorias de interpretação nos vários géneros de filmes.

Os vencedores da terceira edição dos Critics Choice Super Awards serão conhecidos por comunicado a 16 de março.