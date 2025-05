A popular saga de terror "The Conjuring" está de volta ao cinema para um último caso, a última unção.

Foi lançado o trailer de "The Conjuring 4: Extrema-Unção", o novo e derradeiro terrorífico capítulo do icónico universo baseado em eventos reais: Patrick Wilson e Vera Farmiga estão de volta para um último caso como os conceituados investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren.

A eles juntam-se Mia Tomlinson (“The Beast Must Die”) e Ben Hardy (“Bohemian Rhapsody”), em estreias absolutas na saga de terror como a filha de Ed e Lorraine e o seu namorado.

Ainda não existe uma apresentação oficial da nova história.

A saga de terror "The Conjuring" é uma das mais populares da atualidade: para além do filme que sucede diretamente a "The Conjuring" (2013), "The Conjuring 2" (2016) e "The Conjuring 3: A Obra do Diabo" (2021), já se desdobrou por "Annabelle" (2014), "Annabelle 2: A Criação do Mal" (2017) e "Annabelle 3: O Regresso A Casa" (2019), além das prequelas "The Nun - A Freira Maldita" (2018) e "The Nun II: A Freira Maldita" (2023).

A realização é de Michael Chaves, que se estreou no universo com "A Maldição da Mulher Que Chora" (2019) antes de assinar " "The Conjuring 3" e ""The Nun II".

A estreia nos cinemas portugueses está confirmada para 4 de setembro.

VEJA O TRAILER.